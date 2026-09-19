В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21°-23° тепла

Сьогодні, 19 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, вночі і в більшості західних, Вінницькій, вдень і в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на крайньому заході та сході країни 6-11°, вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.

Прогноз погоди на 19 вересня Укргідрометцентр

У суботу, 19 вересня, у Києві мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 18-23°, у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.