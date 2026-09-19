Головна Новини
search button user button menu button

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
В Україні мінлива хмарність
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 21°-23° тепла

Сьогодні, 19 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північних, вночі і в більшості західних, Вінницькій, вдень і в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на крайньому заході та сході країни 6-11°, вдень 21-26°, у західних та північних областях 18-23°.

Прогноз погоди на 19 вересня
Прогноз погоди на 19 вересня
Укргідрометцентр

У суботу, 19 вересня, у Києві мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 18-23°, у Києві вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода вітер Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туман ускладнить видимість на заході України вранці 19 вересня
Густий туман накриє вісім областей України
Вчора, 18:40
15 вересня дощі охоплять схід, центр та південь України – місцями значні, подекуди грози
Осінні дощі накриють більшість регіонів України: погода на 15 вересня 2026
15 вересня, 06:00
Наприкінці тижня дощі можуть охопити більшість території України
Прогноз погоди на тиждень 14 – 20 вересня 2026 року
13 вересня, 20:00
На зміну прохолодному повітрю, що відступає на схід, надходить тепліше
В Україні потепліє до 28°: погода на 9 вересня 2026
9 вересня, 06:00
Тторік Туреччина вже потерпала від однієї з найсильніших хвиль пожеж в історії країни
Вогонь охопив Анталію: рятувальники евакуювали сотні родин
9 вересня, 01:10
Найхолоднішим днем літа було 1 червня, коли температура знизилась до 7,7 ºС
Майже +40°С та чотири рекорди: чим здивувало літо-2026 у Києві
3 вересня, 17:26
Більшість областей України проведе суботу в теплі, проте захід чекають грози та пориви вітру до 20 м/с
В Україні тепло, на заході – грози та шквали: погода на 29 серпня 2026
29 серпня, 06:00
Інцидент стався 23 серпня на синьому туристичному маршруті, що веде до урочища Заросляк
Під час спуску з Говерли травмувалася туристка з Київщини
24 серпня, 13:51
У Петербурзі пожежа на складі, США запровадили 50% мита проти Канади: головне за ніч 23 серпня
У Петербурзі пожежа на складі, США запровадили 50% мита проти Канади: головне за ніч 23 серпня
23 серпня, 05:50

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
169K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2026
147K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
110K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
72K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
Вчора, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua