Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу

Польські військові підняли авіацію після масованої атаки Росії по Україні

У Польщі вранці 16 вересня тимчасово призупинили роботу аеропортів у Жешуві та Любліні. Обмеження запровадили на тлі російської атаки безпілотниками по Україні та роботи польської військової авіації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Wiadomosci.

Командування оперативних видів Збройних сил Польщі повідомило, що через російські удари по Україні в польському повітряному просторі розпочали роботу військові літаки. Заходи мали превентивний характер і були спрямовані на забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Щоб забезпечити військовій авіації свободу дій, польські служби тимчасово обмежили роботу двох цивільних аеропортів – у Жешуві та Любліні. Згодом польоти там відновили.

Паралельно польський урядовий Центр безпеки (RCB) розіслав жителям частини Люблінського та Підкарпатського воєводств попередження про повітряну загрозу. У повідомленні йшлося про російську повітряну атаку по території України та роботу польської військової авіації.

Після завершення атаки RCB повідомив про скасування попередження. Польські військові також завершили операції, пов'язані з реагуванням на російську атаку.

Безпосередньою причиною тимчасового закриття аеропортів була необхідність забезпечити роботу військової авіації, яка діяла через російську атаку по Україні. Загрози для території Польщі після завершення операції не зафіксували.

Нагадаэмо, що у Києві вранці 16 вересня пролунали вибухи через ворожу атаку російських безпілотників. У Святошинському районі Києва після атаки російського безпілотника загорілася складська будівля. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби.