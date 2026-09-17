В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють 23°-25° тепла

Сьогодні, 17 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на північному сході країни 5-10°; вдень в Україні 20-25°.

Прогноз погоди на 17 вересня Укргідрометцентр

У четвер, 17 вересня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.