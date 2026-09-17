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В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці синоптики обіцяють 23°-25° тепла

Сьогодні, 17 вересня, в Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у Волинській, Рівненській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на північному сході країни 5-10°; вдень в Україні 20-25°.

Прогноз погоди на 17 вересня
Прогноз погоди на 17 вересня
Укргідрометцентр

У четвер, 17 вересня, у Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°, у Києві вночі 11-13°, вдень 23-25°.

Як повідомлялося, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану.

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Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

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