Парламент Норвегії атакували хакери
Спроби Норвегії зупинити кібератаку мали «негайний ефект».
Електронні пошти кількох депутатів та працівників парламенту були зламані
Парламент Норвегії заявляє, що став ціллю кібератаки впродовж останнього тижня.
Про це повідомляє «Радіо Свобода».
«Це була значна атака», – заявила головний адміністратор парламенту Маріан Андреассен 1 вересня.
Як зазначається, електронні пошти кількох депутатів та працівників парламенту були зламані. Особи хакерів наразі не встановлені.
Андреассен зауважила, що спроби зупинити атаку мали «негайний ефект».
Нещодавно Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України попередила про активізацію хакерського угруповання «Gamaredon», за яким стоять спецслужби Російської Федерації