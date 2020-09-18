Хасиди почали залишати українсько-білоруський кордон
Біля пункту пропуску «Нові Яриловичі» перебували 1216 громадян Ізраїлю
Паломники повертаються в Білорусь
У п’ятницю, 18 вересня, хасиди, які перебували на нейтральній ділянці українсько-білоруського кордону поблизу пункту пропуску «Нові Яриловичі», почали масово повертатися в Білорусь.
Цю інформацію Укрінформу підтвердила в. о. начальника пресслужби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
«Так, вони збираються й повертаються в Білорусь. Зараз їх ще близько 700», - сказала речниця.
Нагадаємо, з 14 вересня сотні хасидів намагалися потрапити в Україну з Білорусі. На кордоні перебували понад тисяча паломників.
На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.
У вівторок, 15 вересня, ввечері прикордонники зафіксували прибуття значних груп хасидів до пункту пропуску «Дольськ», що у Волинській області.
Також Молдова не пустила в країну близько 30 хасидів, які прилетіли з Туреччини і мали намір далі потрапити в Україну.
У ніч на 18 вересня групу хасидів прикордонники виявили і затримали на Закарпатті, а ще одного іноземця прикордонники зупинили на кордоні з Польщею.
Як повідомлялося, посол Ізраїлю радить хасидам повернутися до Білорусі, а звідти додому.