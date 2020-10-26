Байден переплутав ім’я Трампа. Глава Білого дому відповів



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Джо Байден назвав Дональда Трампа Джорджем

Байден, ймовірно, переплутав Трампа з колишнім президентом США Джорджем Бушем

Президент США Дональд Трамп публічно висміяв свого конкурента на президентських виборах Джо Байдена, який вчора переплутав його ім'я і назвав Джорджем.

Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

«Джо Байден назвав учора мене Джорджем. Не зміг запам’ятати моє ім'я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв'ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це», – зазначив Трамп.

На його думку, багато американських ЗМІ активно працюють, щоб виборці в США не отримували інформацію про подібні помилки Байдена.

Joe Biden called me George yesterday. Couldn’t remember my name. Got some help from the anchor to get him through the interview. The Fake News Cartel is working overtime to cover it up! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Нагадаємо, Джо Байден обмовився під час онлайн-заходу зі збору коштів у неділю.

«У яку країну ми перетворимося? Ще чотири роки Джорджа… Джорджа… Ми опинимося в такому становищі, що коли Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!» – сказав Байден.

Американські ЗМІ пояснюють, що Байден, ймовірно, переплутав Трампа з колишнім президентом США Джорджем Бушем.

Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.