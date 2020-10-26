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    У світі

    Байден переплутав ім’я Трампа. Глава Білого дому відповів

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    <p>Джо Байден назвав Дональда Трампа Джорджем</p> - Байден переплутав ім’я Трампа. Глава Білого дому відповів

    Джо Байден назвав Дональда Трампа Джорджем

    Байден, ймовірно, переплутав Трампа з колишнім президентом США Джорджем Бушем

    Президент США Дональд Трамп публічно висміяв свого конкурента на президентських виборах Джо Байдена, який вчора переплутав його ім'я і назвав Джорджем.

    Про це Трамп написав на своїй сторінці у Twitter.

    «Джо Байден назвав учора мене Джорджем. Не зміг запам’ятати моє ім'я. Йому знадобилась допомога ведучого, щоб продовжити інтерв'ю. Картель фейкових новин працює понаднормово, щоб приховати це», – зазначив Трамп.

    На його думку, багато американських ЗМІ активно працюють, щоб виборці в США не отримували інформацію про подібні помилки Байдена.

    Нагадаємо, Джо Байден обмовився під час онлайн-заходу зі збору коштів у неділю.

    «У яку країну ми перетворимося? Ще чотири роки Джорджа… Джорджа… Ми опинимося в такому становищі, що коли Трампа виберуть, ми всі опинимося в іншому світі!» – сказав Байден.

    Американські ЗМІ пояснюють, що Байден, ймовірно, переплутав Трампа з колишнім президентом США Джорджем Бушем.

    Раніше повідомлялося, що на достроковому голосуванні вже побував президент США Дональд Трамп.

    Нагадаємо, згідно з опитуванням ЗМІ, Джозеф Байден переміг у другому раунді теледебатів.

    У США в Університеті Белмонт 22 жовтня відбулися фінальні дебати перед виборами президента.

    Як повідомлялося, експрезидент Обама вперше публічно підтримав Байдена.

    Зазначимо, що основний день голосування у США буде 3 листопада.

    Цьогоріч щоб проголосувати, багатьом американцям доводиться стояти у довгих чергах.

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