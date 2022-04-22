Херсонщина: рашистів помітили ще у двох територіальних громадах

Військові РФ зайняли територію ще двох територіальних громад на Херсонщині

На території однієї із громад окупанти вже створюють комендатуру

Російські окупанти зайшли на територію двох ОТГ у тимчасово зайнятій частині Херсонської області. Про це повідомляється на офіційних сторінках громад у Facebook.

Відомо, що рашисти зайняли території Великолепетиської та Горностаївської громад.

Представники місцевої влади закликали людей бути обережними та мати із собою документи, що посвідчують особу. Також мешканцям Великолепетиської громади не рекомендують без нагальної потреби залишати помешкання.

Тим часом голова Горностаївської ОТГ Дмитро Ляхно повідомив, що російські окупанти вже почали створювати комендатуру. Мовляв, хочуть таким чином підтримувати правопорядок.

Ляхно закликав мешканців громади не панікувати й за можливості не провокувати окупантів, якщо ті почнуть зупиняти на вулицях.

Нагадаємо, дещо раніше керівник Херсонщини оприлюднив роз'яснення для мерів, як діяти в умовах окупації.

У разі загрози життю чиновникам та їхнім родинам рекомендується переїхати до безпечного місця.