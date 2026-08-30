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Politico: Німеччина готується оголосити санкції проти Росії через атаку дрона в Лейпцигу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Politico: Німеччина готується оголосити санкції проти Росії через атаку дрона в Лейпцигу
Мерц: Атака дрона в Лейпцигу, серед іншого, показує, що ми також стикаємося з цілком реальними загрозами
фото: AP

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що винні у гібридній атаці в Лейпцигу заплатять свою ціну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується звинуватити Росію у спробі атаки безпілотника в Лейпцигу та оголосити про запровадження «широких» санкцій. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

План німецького уряду передбачає прямі заходи проти російських організацій, паралельно з якими Брюссель готує нові обмеження на рівні Євросоюзу. За даними видання, оголошення заплановано на початок наступного тижня, що збігається із зустріччю міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії.

У відповідь на інцидент німецькі чиновники вважають недостатніми звичні кроки на кшталт вислання дипломатів чи закриття «Російського дому» в Берліні. Розглядаються жорсткіші заходи, включно з масштабуванням поставок зброї Україні. 

Мерц уже заявив, що винні у гібридній атаці в Лейпцигу заплатять свою ціну. Водночас у канцлерському відомстві наголосили, що офіційні звинувачення будуть оголошені лише після повного зважування результатів розслідування. Рішення ухвалюється на тлі високої внутрішньополітичної напруги перед виборами у кількох німецьких землях, де лідирує проросійська партія «Альтернатива для Німеччини».

Як повідомляв «Главком», розслідування інциденту виявило нові деталі. За даними німецьких правоохоронців, неподалік від летовища в районі Кабельскеталь було знайдено вже третій безпілотник. Під час подальшого огляду території слідчі виявили близько 50 грамів високоефективної військової вибухівки гексоген.

Це змусило правоохоронні органи остаточно відкинути версію про поодиноку акцію та розглядати подію як спланований серйозний напад на критичну транспортну та логістичну інфраструктуру країни.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію.

Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду. Тепер, за даними Spiegel, після аналізу всіх деталей справи саме причетність Росії стала головною версією німецьких служб безпеки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт допустив «сценарій гібридної атаки». Фактично йдеться про можливість таємної операції, організованої іншою державою. При цьому глава МВС також утримався від прямого звинувачення Росії.

Теги: росія Німеччина санкції літак

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