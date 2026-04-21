ЄС вдарив санкціями по мережах російської пропаганди

Під обмеження потрапили платформа Euromore та фонд, який фінансує інформаційний вплив Кремля за кордоном

Європейський Союз запровадив санкції проти двох організацій, які відіграють ключову роль у поширенні російської пропаганди та дезінформації. Про це повідомляє «Главком».

Рішення ухвалила Європейська Рада у вівторок у межах боротьби з гібридною діяльністю Росії. Під обмежувальні заходи потрапили дві структури, які, за оцінкою ЄС, сприяють просуванню кремлівських наративів на міжнародній арені.

Зокрема, до санкційного списку внесено медіаплатформу Euromore. За даними ЄС, вона є частиною інформаційної інфраструктури Росії та системно поширює дезінформацію серед європейської аудиторії. Платформа також публікує матеріали, які ставлять під сумнів легітимність інституцій Євросоюзу та виправдовують війну проти України.

Другим об’єктом санкцій став Фонд підтримки та захисту прав співвітчизників за кордоном. У ЄС називають його ключовим інструментом зовнішнього впливу Кремля, який фінансується Москвою і використовується для просування політичних інтересів Росії за межами країни.

У повідомленні Європейської Ради наголошується: «Своєю діяльністю визначені організації несуть відповідальність за підтримку дій та політики російського уряду, які підривають демократію, верховенство права, стабільність та безпеку в Європейському Союзі та Україні».

Зазначається, що матеріали та аналітика цих структур систематично використовуються для поширення ключових тез кремлівської дезінформації, зокрема про так звану «нацифікацію» України, «русофобію» та «переслідування російськомовного населення».

У ЄС також повідомили, що загалом санкції вже застосовано до 69 фізичних осіб та 19 організацій, які причетні до дестабілізаційної діяльності Росії.

Нагадаємо, що Європол спільно з партнерами з Нідерландів провів скоординовану операцію з виявлення українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано на тимчасово окуповані території, а також до Росії та Білорусі.