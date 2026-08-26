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Санкції проти російської балістики. Офіс президента розповів про новий пакет Євросоюзу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Санкції проти російської балістики. Офіс президента розповів про новий пакет Євросоюзу
Україна передала партнерам інформацію про компоненти, необхідні Росії для виробництва балістики
фото: glavcom.ua

Перший окремий пакет проти російської балістики Україна пропонує ухвалити вже у вересні

Україна передала Європейському Союзу пропозиції щодо санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Київ очікує, що перші обмеження за цими пропозиціями можуть з’явитися вже у вересні. Про це заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк під час брифінгу, повідомляє «Главком».

Партнери отримали систематизовану інформацію про близько 100 російських виробників балістики, а також про іноземні компоненти ракет, матеріали та обладнання, необхідні для їхнього виробництва, каже Власюк.

Він теж заявив, що Київ хотів би, аби ЄС не чекав на великий пакет, а запроваджував обмеження поступово.

«Ми би хотіли, щоб вже у вересні вони прийняли невеличкий проміжний пакет, спрямований саме на протидію балістиці по ВПК, потім ще один, наприклад, у жовтні», – сказав радник президента.

За словами Власюка, великий пакет потребує більше часу на підготовку та процедури, тому Україна пропонує рухатися меншими пакетами, як це вже роблять Україна, Велика Британія та Канада.

Нагадаємо, Україна працює й над посиленням санкцій проти російського військово-промислового комплексу у США. Як розповів Владислав Власюк, Палата представників США може розглянути відповідний законопроєкт орієнтовно в середині вересня. Документ уже підтримав Сенат.

Законопроєкт, зокрема, передбачає можливість запровадження санкцій проти російського ВПК та компаній і структур, які з ним співпрацюють. Наступного тижня Власюк планує вирушити до США, де працюватиме з конгресменами над просуванням документа.

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Теги: санкції Офіс президента Європейський Союз російська ракета балістичні ракети Владислав Власюк

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