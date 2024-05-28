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Зелена і розподілена енергетика за два-три роки можуть компенсувати знищені потужності – глава «Укренерго»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Зелена і розподілена енергетика за два-три роки можуть компенсувати знищені потужності – глава «Укренерго»
Кудрицький прогнозує, що атомна енергетика залишиться основою української генерації, але будуть розвиватися відновлювальні джерела енергії – сонячні та вітрові електростанції
фото: depositphotos.com

За умови лібералізації на енергоринку інвестори можуть компенсувати руйнування енергетики, – Кудрицький

Енергосистему України можна відновлювати за рахунок інвесторів, які можуть за два-три роки компенсувати пошкоджені потужності розвитком зеленої і розподіленої енергетики. Однак це станеться за умови лібералізації цін на ринку електроенергії, а також створення прозорих умов, які б дозволяли вкладеним в енергетику інвестиціям бути окупними. Про це заявив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«Потрібно створити для них (інвесторів – ред.) відповідні умови на українському ринку електроенергії, щоб ті інвестиції, які вони будуть вкладати в нашу енергетику, були окупними. І інвесторам були зрозумілі правила гри на вітчизняному ринку», – сказав Кудрицький.

Також він зазначив, що потрібна лібералізація цін на оптовому ринку електроенергії, щоб інвестор міг вкластися у нову генерацію і отримати за свою електроенергію справедливий дохід.

«І ми повинні також звикнути до тої думки, що на оптовому ринку електроенергії України ціна, принаймні у періоди дефіциту, мусить бути на рівні або вищою, аніж у Європі», – додав керівник «Укренерго».

За його словами, розподілена і відновлювана енергетика повинна буде через два-три роки повністю або майже повністю замістити знищені потужності енергопідприємств.

«Це буде заміна умовного мегавата ТЕС на мікс із промислових вітряків та сонячних батарей, великих накопичувальних систем, газових високоманеврених станцій, можливо, станцій на біопаливі», – розповів Кудрицький.

Він прогнозує, що атомна енергетика залишиться основою української генерації, але будуть розвиватися відновлювальні джерела енергії – сонячні та вітрові електростанції, тому що вони дешевші за всі інші.

«Дуже багато українських компаній (причому таких, які раніше не мали стосунку до енергетики) зараз розглядають реалізацію енергетичних проєктів. ...Щоб цей процес пішов швидше, нам потрібні гроші приватних інвесторів», – підсумував Кудрицький.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП

«Гарантований покупець», ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн. Окрім того, на думку інвесторів, проблемним моментом є і те, що з березня цього року Енергоатом почав знову накопичувати борги за ПСО з компенсації пільгового тарифу на електроенергію для населення, недоплативши Гарпоку 5,1 млрд грн. У квітні борги збільшилися ще на 11,2 млрд грн.

Читайте також: Відключення світла – реальність на два роки – Energy Club
Теги: енергетика інвестиції електроенергія Україна Укренерго

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