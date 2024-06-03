У Києві відключення світла будуть тривалішими: гендиректор Yasno назвав причину

4 червня в Києві стабілізаційні відключення електроенергії можуть бути тривалішими

У плановому ремонті наразі перебувають два енергоблоки АЕС

Завтра, 4 червня, у Києві можуть бути тривалими стабілізаційні відключення світла. Усе через великі обмеження ліміту електроенергії. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

«Завтра знову стабілізаційні, обмеження більші, ніж сьогодні – 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків. Зараз також є відключення у світло-сірих слотах», – зазначив Коваленко.

За його словами, причиною таких обмежень є планові ремонтні роботи енергообладнання.

«У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини», – пояснив генеральний директор Yasno.

Також у ДТЕК повідомили, що зокрема, Києву на завтра виділено ліміти, яких вистачить на 74% від потреб.

Тому впродовж доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень. Однак, якщо дефіцит буде зростати, то доведеться застосовувати відключення в світло-сірій зоні графіків також.

«Просимо обмежити використання електрики, щоб зменшити кількість і тривалість відключень. Дякуємо за вашу підтримку та розуміння», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Укренерго» повідомило, що завтра, 4 червня, протягом усієї доби прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Як зазначається, дефіцит електроенергії може виникнути через спеку та зниження обсягів імпорту. Також при перевищені лімітів обленерго будуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень.