«По 10 годин без світла». Нардеп приголомшив «оптимістичним» прогнозом на зиму

Після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення

Нагорняк попередив українців: відключення світла – тривала перспектива

Уряд має вже зараз попереджати українців, що літо, і особливо зиму, доведеться проходити з регулярними відключеннями світла. Таку думку виразив член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг «Слуга народу» Сергій Нагорняк, йдеться у матеріалі «Главкома».

Нагорняк стверджує, що навіть за наявності грошей і обладнання неможливо швидко відновити і теплові електростанції, і гідроелектростанції.

За його прогнозом, тривалість відключень світла взимку залежатиме від погодних умов: «На мою думку, якщо не буде нових ракетних обстрілів по енергетиці, взимку при нулі градусів ми будемо проходити добу з пропорцією 18 годин зі світлом на шість – без світла, при мінус п’яти градусах – 16 годин зі світлом, вісім – без світла і при мінус 10 градусах – 14 годин зі світлом, і 10 – без».

Однак Сергій Нагорняк зауважив, що це буде можливо лише за умови відновлення частини генерації.

Нагадаємо, після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.