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Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу
Анастасії Сушко мріє стати кваліфікованим оператором БПЛА
фото: 12 окрема важка механізована бригада/Facebook

Анастасія Сушко підписала контракт із армією на два роки

Киянка Анастасія Сушко уклала контракт з 12-ю окремою важкою механізованою бригадою за Програмою «18-24». Ця новина викликала у мережі активне обговорення, обурення та хейт у бік дівчини з боку користувачів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис бригади у Facebook.

Що відомо про службу Анастасії Сушко

Анастасія Сушко проходитиме службу в лавах ЗСУ протягом двох років. За словами військової, вона давно хотіла долучитися до армії. «Бажання бити окупантів, які увірвалися на нашу землю, присутнє у мене дуже давно. Хочу розвиватися у цьому напрямку – нищити ворога. Впевнена, таких людей, які ненавидять окупантів, багато. Але тих, хто зважується на реальні рішення задля цього, бракує. Я для себе усе вирішила і готова до нових викликів. Тим більше, хлопцям і дівчатам, які вже давно воюють, потрібні і допомога, і заміна. Треба менше сумніватися, ставити ціль і йти до неї», – прокоментувала Анастасія Сушко своє рішення долучитися до ЗСУ.

Військова буде опановувати роботу оператора БПЛА. Рідні дівчини прийняли її рішення «стримано». Проте вона зауважила, що стати на захист країни – це її власний вибір.

«Зараз я хочу стати кваліфікованим оператором БПЛА. Як кажуть, не косички заплетати, а розвиватись по цій темі. Вдома моє рішення долучитися до захисту України сприйняли стримано. Але це моє життя, я коли школу закінчила, шукала, як це зробити – приєднатися до захисників і захисниць», – поділилася киянка.

Реакція мережі на мобілізацію киянки

Попри те, що близьке оточення Анастасії Сушко з розумінням поставилося до її рішення стати частиною української армії, у мережі на це відреагували інакше.

Під дописом бригади, до якої долучилася дівчина, користувачі розійшлися в думках. Хтось підтримав військову та став на її захист, інші ж розкритикували рішення киянки. Коментатори припускають, що захисниця навряд чи служитиме на бойових позиціях, а метою підписання контракту були «гроші та чоловіки»:

  • «Через місяць півтора, вагітна».
  • «І через пару місяців піде у відпустку у зв'язку з вагітністю і догляду до 6 років або звільниться».
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 1
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Тільки вона сидить на пульту клацає, а хлопця відправлять в окоп, от якби вона була така смілива пішла в окоп я ще розумію».
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 2
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Ну йдуть за мужиками і грошима не думаю що хтось хоче воювати, хай воює влада, мєнти, президенти, а не жінки ідуть, жах».
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 3
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Хахаха знаю я такі приколи і буде вона сидіти десь у штабі перекладати бумажки, а по бумагам буде на всю голову воєнна».
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 4
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

Частина користувачів також висловлювалася про гендерні стереотипи. Водночас серед тих, хто залишав такі коментарі, були й жінки. Тож одні коментатори засуджували жінок, які писали образи в бік військової, інші сперечалися одне між одним.

  • «І пишуть жінки таку гидоту. А жінка це мати, сестра, дружина, але стільки висловів? А ця дитина теж чиясь донька, сестра, можливо наречена. І хто дав дорослим людям обзивати чужу дитину? Це її вибір, вона має свою думку, своє бачення хоч можливо і не зовсім доросле. Тож можливо якусь пораду дайте «професіонали» диванні, а не різними своїми висловами закидати дівчину».
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 5
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Гидко читати коментарі від жінок жінкам! Про мотивацію чули таке? Запрошуємо Всих хто пише гидоту також на службу, там побачите ті заробітки та гульки!»
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 6
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Не пишіть про неї нічого поганого – погане вороги напишуть. А дівчат зараз багато у війську, пишу, бо знаю. Легкої служби, нехай згинуть всі наші вороги. Ця військова все правильно зробила. Розумниця!»

Військові підтримали свою посестру Анастасію Сушко

На захист Анастасії Сушко стали військові, а також українці, які були іншої думки про її рішення. Вони підтримали дівчину, а військовослужбовці висловили свою честь служити з нею разом в силах оборони:

  • «Дякую Вам, Анастасіє!»
  • «Анастасіє, респект вам!»
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 7
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Дякую захисниці, всім її побратимам та посестрам».
  • «Честь мати таку посестру в лавах сил оборони. А багатьом коментаторам тут, перш ніж виражати свою думку в інтернеті, потрібно спочатку набратись сміливості і вийти з дому хоча б раз за два роки».
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 8
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Яка класна і сильна дівчина. Дякую їй!
  • «Анастасіє, я вам дуже дякую. Ви крута. Сил вам. Дякую за захист».
Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу фото 9
фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook
  • «Дякую, Анастасіє! Гарної служби».
  • «Респект цій гідній леді».

Нагадаємо, верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». До слова, проєкт «Контракт 18-24» пеедбачає добровільну програму для молоді віком 18-24 роки, яка готова вступити до Сил оборони на рік.

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Теги: ЗСУ скандал мобілізація жінка молодь хейт

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