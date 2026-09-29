Киянка долучилася до ЗСУ та натрапила на хейт: подробиці скандалу

Анастасія Сушко підписала контракт із армією на два роки

Киянка Анастасія Сушко уклала контракт з 12-ю окремою важкою механізованою бригадою за Програмою «18-24». Ця новина викликала у мережі активне обговорення, обурення та хейт у бік дівчини з боку користувачів. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис бригади у Facebook.

Що відомо про службу Анастасії Сушко

Анастасія Сушко проходитиме службу в лавах ЗСУ протягом двох років. За словами військової, вона давно хотіла долучитися до армії. «Бажання бити окупантів, які увірвалися на нашу землю, присутнє у мене дуже давно. Хочу розвиватися у цьому напрямку – нищити ворога. Впевнена, таких людей, які ненавидять окупантів, багато. Але тих, хто зважується на реальні рішення задля цього, бракує. Я для себе усе вирішила і готова до нових викликів. Тим більше, хлопцям і дівчатам, які вже давно воюють, потрібні і допомога, і заміна. Треба менше сумніватися, ставити ціль і йти до неї», – прокоментувала Анастасія Сушко своє рішення долучитися до ЗСУ.

Військова буде опановувати роботу оператора БПЛА. Рідні дівчини прийняли її рішення «стримано». Проте вона зауважила, що стати на захист країни – це її власний вибір.

«Зараз я хочу стати кваліфікованим оператором БПЛА. Як кажуть, не косички заплетати, а розвиватись по цій темі. Вдома моє рішення долучитися до захисту України сприйняли стримано. Але це моє життя, я коли школу закінчила, шукала, як це зробити – приєднатися до захисників і захисниць», – поділилася киянка.

Реакція мережі на мобілізацію киянки

Попри те, що близьке оточення Анастасії Сушко з розумінням поставилося до її рішення стати частиною української армії, у мережі на це відреагували інакше.

Під дописом бригади, до якої долучилася дівчина, користувачі розійшлися в думках. Хтось підтримав військову та став на її захист, інші ж розкритикували рішення киянки. Коментатори припускають, що захисниця навряд чи служитиме на бойових позиціях, а метою підписання контракту були «гроші та чоловіки»:

«Через місяць півтора, вагітна».

«І через пару місяців піде у відпустку у зв'язку з вагітністю і догляду до 6 років або звільниться».

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Тільки вона сидить на пульту клацає, а хлопця відправлять в окоп, от якби вона була така смілива пішла в окоп я ще розумію».

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Ну йдуть за мужиками і грошима не думаю що хтось хоче воювати, хай воює влада, мєнти, президенти, а не жінки ідуть, жах».

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Хахаха знаю я такі приколи і буде вона сидіти десь у штабі перекладати бумажки, а по бумагам буде на всю голову воєнна».

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

Частина користувачів також висловлювалася про гендерні стереотипи. Водночас серед тих, хто залишав такі коментарі, були й жінки. Тож одні коментатори засуджували жінок, які писали образи в бік військової, інші сперечалися одне між одним.

«І пишуть жінки таку гидоту. А жінка це мати, сестра, дружина, але стільки висловів? А ця дитина теж чиясь донька, сестра, можливо наречена. І хто дав дорослим людям обзивати чужу дитину? Це її вибір, вона має свою думку, своє бачення хоч можливо і не зовсім доросле. Тож можливо якусь пораду дайте «професіонали» диванні, а не різними своїми висловами закидати дівчину».

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Гидко читати коментарі від жінок жінкам! Про мотивацію чули таке? Запрошуємо Всих хто пише гидоту також на службу, там побачите ті заробітки та гульки!»

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Не пишіть про неї нічого поганого – погане вороги напишуть. А дівчат зараз багато у війську, пишу, бо знаю. Легкої служби, нехай згинуть всі наші вороги. Ця військова все правильно зробила. Розумниця!»

Військові підтримали свою посестру Анастасію Сушко

На захист Анастасії Сушко стали військові, а також українці, які були іншої думки про її рішення. Вони підтримали дівчину, а військовослужбовці висловили свою честь служити з нею разом в силах оборони:

«Дякую Вам, Анастасіє!»

«Анастасіє, респект вам!»

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Дякую захисниці, всім її побратимам та посестрам».

«Честь мати таку посестру в лавах сил оборони. А багатьом коментаторам тут, перш ніж виражати свою думку в інтернеті, потрібно спочатку набратись сміливості і вийти з дому хоча б раз за два роки».

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Яка класна і сильна дівчина. Дякую їй!

«Анастасіє, я вам дуже дякую. Ви крута. Сил вам. Дякую за захист».

фото: скриншот 12 ОВМБр Facebook

«Дякую, Анастасіє! Гарної служби».

«Респект цій гідній леді».

Нагадаємо, верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». До слова, проєкт «Контракт 18-24» пеедбачає добровільну програму для молоді віком 18-24 роки, яка готова вступити до Сил оборони на рік.