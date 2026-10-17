Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі

Українські військові отримали перехоплення розмов окупантів, у яких ті обговорювали наказ убити беззбройних військовополонених

Окупанти без вагань убили беззбройних українських захисників

На Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські війська захопили в полон українських військовослужбовців, після чого розстріляли їх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук у коментарі «Українській правді» розповів, що росіяни, ймовірно, із 38 окремої мотострілецької бригади стратили військовослужбовців ЗСУ, яких до того захопили в полон. За його словами, Сили оборони протистоять цій бригаді на Гуляйпільському напрямку.

Українські військові отримали перехоплення розмов російських військовослужбовців, у яких ті обговорювали наказ убити беззбройних військовополонених. За словами Кравчука, ймовірно, йдеться про двох полонених.

Він також додав, що такі накази у 38 окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ віддають за вказівкою командира – полковника Валерія Казака.

Нагадаємо, 14 жовтня правоохоронці затримали 36-річного російського військовослужбовця Леоніда Рижикова з позивним Юла у Салтівському районі Харкова. За даними слідства, 13 жовтня поблизу села Михайлівка Харківського району окупант застрелив 60-річного цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми.

Того самого дня в селі Момотове підозрюваний зайшов до будинку, де перебували українські військовослужбовці 72-ї бригади ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Унаслідок розстрілу загинули п'ятеро бійців.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує довічне позбавлення волі.