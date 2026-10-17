Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
Українські військові отримали перехоплення розмов окупантів, у яких ті обговорювали наказ убити беззбройних військовополонених
фото: скріншот із відео

Окупанти без вагань убили беззбройних українських захисників

На Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські війська захопили в полон українських військовослужбовців, після чого розстріляли їх. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Речник угруповання військ «Південь» Максим Кравчук у коментарі «Українській правді» розповів, що росіяни, ймовірно, із 38 окремої мотострілецької бригади стратили військовослужбовців ЗСУ, яких до того захопили в полон. За його словами, Сили оборони протистоять цій бригаді на Гуляйпільському напрямку.

Українські військові отримали перехоплення розмов російських військовослужбовців, у яких ті обговорювали наказ убити беззбройних військовополонених. За словами Кравчука, ймовірно, йдеться про двох полонених.

Він також додав, що такі накази у 38 окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ віддають за вказівкою командира – полковника Валерія Казака.

Нагадаємо, 14 жовтня правоохоронці затримали 36-річного російського військовослужбовця Леоніда Рижикова з позивним Юла у Салтівському районі Харкова. За даними слідства, 13 жовтня поблизу села Михайлівка Харківського району окупант застрелив 60-річного цивільного чоловіка, який рибалив біля водойми.

Того самого дня в селі Момотове підозрюваний зайшов до будинку, де перебували українські військовослужбовці 72-ї бригади ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Унаслідок розстрілу загинули п'ятеро бійців.

Росіянину повідомлено про підозру за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте також:

Теги: росіяни перехоплення розслідування військові прокурор наказ полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається знайти нові можливості для виходу з міжнародної ізоляції
Кремль шукає шпарини в ізоляції: ставка на В’єтнам і Близький Схід
6 жовтня, 16:17
Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені
Ворог атакував Запоріжжя: горить ТЦ, є поранені
21 вересня, 03:28
зловмисники використовували криптовалютні операції для легалізації та виведення тіньових коштів
Правоохоронці знешкодили конвертаційний центр із місячним обігом у пів мільярда гривень
20 вересня, 17:59
Через коротші та тепліші зими чисельність бурих ведмедів у Росії зросла більш ніж удвічі – від 130 тис. 1990-го до понад 300 тис. нині
Символ країни став смертельною загрозою: ведмеді від початку року вбили 20 росіян
26 вересня, 15:16
Ветеранам з інвалідністю можуть частково компенсувати вартість авто
Ветеранам з інвалідністю можуть компенсувати 120 тис. грн за авто: рішення комітету Ради
1 жовтня, 11:31
Підозрюваним у вбивстві військового виявився 82-річний чоловік
82-річний чоловік застрелив військового в Одесі, повіривши у «завдання СБУ»
1 жовтня, 19:22
Аеропорти Москви зіткнулися з масштабними збоями через атаку дронів
Масована атака дронів спричинила хаос в аеропортах Москви
6 жовтня, 13:12
Супутникові термінали Starlink, які використовують для зв'язку в Україні
Європа шукає заміну Starlink для України: що може стати альтернативою
Вчора, 02:40
Реконструкцію корпусу стоматологічного факультету проводили у 2020–2021 роках
Ремонт університету в Ужгороді обернувся справою про мільйонні збитки
Вчора, 03:09

Події в Україні

Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
Зеленський попередив про нові ризики для західних областей України
Зеленський попередив про нові ризики для західних областей України
Довічне та 25 років колонії: у Росії засудили чотирьох мелітопольців у справі про підриви
Довічне та 25 років колонії: у Росії засудили чотирьох мелітопольців у справі про підриви
У Рівному рятувальники дістали чоловіка з триметрової ліфтової шахти
У Рівному рятувальники дістали чоловіка з триметрової ліфтової шахти
Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично
Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
90K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua