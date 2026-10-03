Курс валют 3 жовтня 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок суботи, 3 жовтня 2026 року. Порівняно з 2 жовтня, курс долара, євро, британського фунта, польського злотого та швейцарського франка не змінився. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,83, євро – 50,69 грн, польського злотого – 11,59 грн.
Курс валют станом на 3 жовтня 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|44,8333
|50,6975
|59,3817
|11,5933
|53,6771
|
Ощадбанк
|44,65 / 45,20
|50,50 / 51,25
|58,20 / 60,20
|11,10 / 11,85
|53,00 / 54,60
|
Приватбанк
|44,60 / 45,20
|50,00 / 51,00
|-
|-
|-
|
ПУМБ
|44,70 / 45,30
|50,60 / 51,30
|58,70 / 60,10
|11,45 / 11,75
|-
|
monobank
|44,80 / 45,20
|50,31 / 51,01
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|44,75 / 45,17
|50,40 / 50,90
|57,20 / 60,70
|11,00 / 12,00
|51,20 / 54,70
|
OTP Bank
|44,65 / 45,30
|50,00 / 51,00
|-
|-
|53,75 / 54,75
|
Укрсиббанк
|44,65 / 45,25
|50,35 / 51,25
|58,15 / 60,35
|-
|53,00 / 55,00
За тиждень долар США, євро, злотий, швейцарський франк, євро та британський фунт стерлінгів подешевшали.
Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
Коментарі — 0