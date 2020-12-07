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    Хомчак назвав число кадрових російських військових на Донбасі

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    На окупованому Донбасі кількість російських військових становить близько 3 тисяч - Хомчак назвав число кадрових російських військових на Донбасі
    На окупованому Донбасі кількість російських військових становить близько 3 тисяч

    За даними української розвідки, чисельність кадрових російських військових на Донбасі становить близько 3 тисячі осіб

    На Донбасі зараз близько трьох тисяч кадрових російських військових. Це офіцери, які допомагають місцевим командирам.

    Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв'ю «Фактам».

    Він зазначив, що такими даними володіє українська розвідка.

    «За даними розвідки, не більше трьох тисяч. Це офіцери-інструктори та офіцери, які допомагають місцевим командирам. Найвищий чин, який нам відомий, - генерал-майор Збройних сил Росії Якубов», - сказав Хомчак.

    Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, чисельність військ бойовиків на Донбасі становить близько 35,5 тисячі осіб. Укомплектованість бойовиків становить до 80 відсотків.

    Нагадаємо, військові зірвали спробу диверсантів замінувати українські позиції на Донбасі.

    Як повідомлялося, на Донбасі слід очікувати посилення обстрілів позицій українських військових.

    До слова, ЗСУ провели навчання з використанням Javelin.

    Теги: розвідка ЗСУ Руслан Хомчак
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