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    Думки вголос

    На Донбасі слід очікувати посилення обстрілів позицій українських військових

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    На Донбасі слід очікувати посилення обстрілів позицій українських військових

    Росія хоче від України виходу з правового поля і застосування амністії до бойовиків оптом і авансом

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    Российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что обмена пленными между Украиной и ОРДЛО до Нового года не будет. Это можно считать официальной позицией Кремля и его сообщением Киеву. Знаем мы эти «источники». Очевидно, что попавшиеся нашим военным боевики Москву не интересуют. В качестве основного условия обмена Кремль требует «очищения» боевиков перед украинскими законами. О чем прямо говорят на заседаниях ТКГ в Минске. Речь идет именно о политических уступках, потому что в украинском правовом поле (да практически в законодательстве любой цивилизованной страны) не может быть амнистии до приговора. Амнистия это прощение, а до приговора суда любой считается невиновным по презумпции. То есть либо в суде будут доказаны все обвинения, потом обвинительный приговор и уже после этого можно будет применять амнистию.

    Понятно, что это не просто долго, этот процесс с новыми задержанными может продолжаться до бесконечности. Вот Москва и хочет от нас выхода из правового поля и применения амнистии оптом и авансом. Ко всем боевикам. С возвращением им всех гражданских прав - возможность безнаказанно приезжать на территорию Украины, ездить по Европе с украинскими паспортами и голосовать на выборах. Такая вот тотальная амнистия в под соусом обмена. По большому счету такие «условия» РФ в виде ультиматума, который своим ртом озвучивают «спикеры» ОРДЛО - просто шантаж. Хотите увидеть своих заложников? Давайте, меняйте правовое поле, тотальную амнистию авансом для боевиков, а там и до Особого статуса недалеко. И вернут нам российский анклав с «народной милицией», пострадавшими в войне с Украиной боевиками с претензией на украинские пенсии и прочими «радостями» в нагрузку.

    После нашего отказа логично ожидать усиления обстрелов. Других рычагов давления на нашу страну у Кремля нет. Так что было бы неплохо провести до НГ встречу в Нормандском формате, чтобы перед Меркель и Макроном Путин уже своим ртом озвучил этот ультиматум. Чтобы без этих дипломатических увиливаний. Но именно поэтому, думаю, Кремль на встречу в Нормандском формате сейчас не пойдет. В шантаже это им никак не поможет, озвучивать ультиматумы можно и напрямую. А дипломатических неудобств добавит. Так что не ждите хороших новостей.

    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Путін обмін полоненими
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