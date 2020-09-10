Хомчак захворів на коронавірус



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Руслан Хомчак захворів на Covid-19

Головнокомандувач ЗСУ вже два тижні знаходиться на самоізоляції

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заразився коронавірусом Covid-19. На сьогодні він знаходиться на самоізоляції.

Про це овідомив начальник управління зі зв'язків із громадськістю ВСУ Богдан Сеник.

За його словами, Хомчак вже два тижні знаходиться на самоізоляції.

«Стан його здоров'я задовільний», - додав Сеник.

Раніше в Міноборони та Генштабі ЗСУ про захворювання Руслана Хомчака не повідомляли.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 9 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2582 людей.

Також наагадаємо, що ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії.

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