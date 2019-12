В ЄС привітали підписаний контракт на транзит газу між Україною і РФ

Шефчович зазначив, що підписання контракту вирішує питання з поставками газу в Європу

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович привітав підписання п’ятирічного контракту між Україною і Росією.

Про це Шефчович написав у своєму Twitter.

«Високо ціную всю важку роботу і зусилля. Завдяки укладеній минулого тижня політичній угоді між Україною, Росією і Європейською комісією відтепер підписаний транзитний контракт між відповідними компаніями. Це забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року. Угода скріплена печаткою», — зазначив Шефчович.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed.