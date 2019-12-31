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    В ЄС привітали підписаний контракт на транзит газу між Україною і РФ

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    Представник Європейської Комісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович - В ЄС привітали підписаний контракт на транзит газу між Україною і РФ
    Представник Європейської Комісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович
    Фото: Twitter-сторінка дипломата

    Шефчович зазначив, що підписання контракту вирішує питання з поставками газу в Європу

    Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович привітав підписання п’ятирічного контракту між Україною і Росією.

    Про це Шефчович написав у своєму Twitter.

    «Високо ціную всю важку роботу і зусилля. Завдяки укладеній минулого тижня політичній угоді між Україною, Росією і Європейською комісією відтепер підписаний транзитний контракт між відповідними компаніями. Це забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року. Угода скріплена печаткою», — зазначив Шефчович.

    Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

    НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит газу з РФ за принципом «качай або плати».

    Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

    28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

    Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

    ЄС борг газ Нафтогаз України Газпром транзит
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