В ЄС привітали підписаний контракт на транзит газу між Україною і РФ



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Представник Європейської Комісії на тристоронніх переговорах Марош Шефчович Фото: Twitter-сторінка дипломата

Шефчович зазначив, що підписання контракту вирішує питання з поставками газу в Європу

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович привітав підписання п’ятирічного контракту між Україною і Росією.

Про це Шефчович написав у своєму Twitter.

«Високо ціную всю важку роботу і зусилля. Завдяки укладеній минулого тижня політичній угоді між Україною, Росією і Європейською комісією відтепер підписаний транзитний контракт між відповідними компаніями. Це забезпечить постійний потік газу в Європу з 1 січня 2020 року. Угода скріплена печаткою», — зазначив Шефчович.

My strong appreciation for all the hard work and effort! Building on last week's political deal between #Russia, #Ukraine and the @EU_Commission, the transit contract between respective companies - securing continuous gas flows to Europe as of 1/1/2020 - is now signed and sealed. pic.twitter.com/c0RrODUtGL — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 30 грудня 2019 р.

Нагадаємо, у результаті тристоронніх переговорів Україна-Росія-Європейський Союз сторони підписали новий контракт.

НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали контракт на транзит газу з РФ за принципом «качай або плати».

Як відомо, російський «Газпром» погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Це зробили в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня.

28 грудня Кабмін схвалив підписання мирової угоди з «Газпромом».

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.