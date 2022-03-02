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    У столичному метро від нальотів окупанта знайшли прихисток 15 тис.людей

    На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття. - У столичному метро від нальотів окупанта знайшли прихисток 15 тис.людей

    На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття.

    фото: пресслужба Метрополітену

    У денний час інфраструктура працює як транспорт.

    Наразі в столичному метро укриваються від російських бомб 15 тис. людей, інфраструктура розрахована до 100 тис. Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

    «Метрополітен працює як транспорт і як укриття з першого дня війни. На станціях є вода, санвузли, проводиться постачання їжі та по можливості ліків. Багатьом людям уже нема куди повертатися. Кілька метрів на підлозі і плед – стали їх єдиним домом. Це тисячі і тисячі людей. Це не перебільшення...зараз у нас укривається до 15 000 киян. Інфраструктура розрахована до 100 000 людей.

    Наш колектив виснажений, однак ми робимо все можливе для порятунку життя невинного цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

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    У столичному метро від нальотів окупанта знайшли прихисток 15 тис.людей
    У столичному метро від нальотів окупанта знайшли прихисток 15 тис.людей

    Метрополітенівці нагадують: у денний час інфраструктура працює як транспорт. На час комендантської години станції функціонують тільки як укриття.

    До слова, мер Києва Віталій Кличко опублікував нове звернення до мешканців столиці та розповів про підготовки до оборони міста від російських окупантів.

    Теги: Віталій Кличко Київ метро укриття транспорт інфраструктура #stoprussia
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    У столичному метро від нальотів окупанта знайшли прихисток 15 тис.людей