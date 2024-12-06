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Графіки відключення світла на 7 грудня: «Укренерго» оновило дані

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Графіки відключення світла на 7 грудня: «Укренерго» оновило дані
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений
колаж: glavcom.ua

«Укренерго» просить споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком

Завтра, 7 грудня, графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть із 09:00, обмеження потужності для бізнесу – із 08:00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Оновлені графіки відключення світла 7 грудня

Для побутових споживачів заплановано одну чергу відключень із 09:00 до 20:00.

Для промисловості та бізнесу:

  • із 08:00 до 21:00 – застосування графіків обмеження потужності.

«Укренерго» нагадує, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Наголошується, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

Графіки відключень світла для вашого регіону можете переглянути на сайтах обленерго та ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Також «Укренерго» показало пошкоджені електростанції внаслідок російських ударів. 

До слова, ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність.

Теги: росія енергетика обстріл Укренерго відключення обмеження відключення світла

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