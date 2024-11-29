Шмигаль розповів про стан енергосистеми після обстрілів

За словами Шмигаля, українська енергосистема зберегла цілісність

Ситуація в енергетиці складна, але контрольована диспетчерами «Укренерго». Система зберегла і зберігає цілісність. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив очільник українського уряду, робота з подолання наслідків ворожої атаки не зупиняється ні на хвилину.

«Енергетики, рятувальники, сапери працюють 24/7. Аварійні вимкнення споживачів були скасовані в усіх регіонах, але зараз вимушено застосовуються графіки відключень», – каже він.

За словами прем’єра, Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи.

«Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ворожу атаку по Україні. За словами очільника нашої держави, ключовою ціллю РФ стала енергетика. Як зазначив президент, загалом Росія випустила близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів. У кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі.

До слова, сьогодні, 29 листопада, відключення світла діятимуть протягом усієї доби.