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Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Канцлер Австрії запропонував Трампу свою країну для перемовин між Україною та РФ
фото: dpa

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер запропонував власну країну в якості майданчика для перемовин між Україною та РФ. Таку пропозицію він озвучив обраному президенту США Дональду Трампу. Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу PULS 24.

«Я запропонував Австрію як хороше місце для переговорів, як нейтральну країну», - сказав Негаммер.

За його словами, під час телефонної розмови з Трампом у понеділок вони швидко перейшли до теми війни між Росією та Україною.

«Трамп запитав мою думку, тому що я, як один із небагатьох, зустрічався з Путіним і Зеленським. Він також поділився своїм баченням. І дуже швидко ми почали говорити про те, наскільки важливий мир і як важливо зупинити війну», – сказав канцлер Австрії.

Негаммер переконаний, що нейтралітет Австрії можна використати для досягнення позитивних результатів.

Відповідаючи на запитання про можливе зменшення військової підтримки України з боку Трампа, Негаммер висловив думку, що Трамп «дуже емоційно, в хорошому сенсі, налаштований на завершення війни» і «сильно зацікавлений у тому, щоб припинилася стрілянина».

«Я вірю, що він здатен знову створити нову динаміку», – додав він.

Негаммер не зміг сказати, чи має на увазі Трамп територіальні поступки від України, адже під час розмови, яка тривала майже 30 хвилин, ці деталі не обговорювались.

Що стосується суперечливих рішень кабінету Трампа, Нехаммер спочатку хотів би почекати і подивитися, як розвиватиметься. Наразі розглядається можливість візиту Трампа до Відня або Негаммера до Вашингтона.

Варто зазначити, канцлер Австрії Карл Нехаммер не вперше заявляє про готовність країни стати місцем для мирних переговорів між Україною та Росією. Так, у вересні він пропонував провести діалог у столиці Австрії – Відні. Канцлер підкреслив, що переговори між Україною та РФ повинні проходити без попередніх умов, а формат зустрічей має бути особистим. Він також додав, що Австрія, як країна, де розташована штаб-квартира ОБСЄ, готова підтримати справедливий і міцний мир, базований на міжнародному праві, та надати майданчик для переговорів.

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Теги: Австрія Україна росія війна Дональд Трамп переговори США

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