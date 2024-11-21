На Одещині скасували екстрені знеструмлення: одеський електротранспорт відновив свою роботу

Скасування екстрених відключень в регіоні підтвердили Суспільному в пресслужбі ДТЕК

В Одесі трамваї та тролейбуси відновили свою роботу, але в обмеженій кількості. На маршрути вийде до 50% рухомого складу, через що інтервал руху збільшиться. Про це повідомили в Одеській міськраді.

Близько 7:30 в Одеській області були застосовані екстрені відключення світла, через що тимчасово призупинив роботу електротранспорт. На двох маршрутах почали курсувати гуманітарні автобуси. Пізніше, о 9:06, у міськраді повідомили, що екстрені знеструмлення скасовані, тому електротранспорт розпочинає свою роботу знов.

«Гуманітарні автобуси поки що залишаються працювати на лініях – розвантажити маршрути у пікові ранкові години», – зазначили в міськраді.

Скасування екстрених відключень в регіоні підтвердили Суспільному в пресслужбі ДТЕК. Починають діяти графіки стабілізаційних знеструмлень.

За даними ДТЕК, зранку 20 листопада Одещина повернулась до графіків відключень після кількох днів без світла внаслідок ракетного удару РФ 17 листопада. Під час масованого удару росіян на енергосистему України були пошкоджені електростанції та мережі, що передають електрику. Передача електроенергії в область майже повністю припинилась, зазначили в компанії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки загинуло семеро поліцейських. Голова Нацполіції Іван Вигівський висловив співчуття родинам поліцейських, які загинули внаслідок сьогоднішнього ракетного удару. Вигівський наголосив, що це дуже болісна втрата для рідних та всієї поліцейської родини.