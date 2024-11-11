ЗСУ стримують на Курщині 50-тисячну армію РФ: Зеленський звернувся до партнерів

За словами президента, українські військові потребують далекобійних рішень від партнерів – від США, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно

Зеленський: «Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті»

У Курській області РФ перебуває 50 тисяч особового складу армії окупанта які завдяки операції на Курщині не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на території України. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Дуже цінуємо хоробрість усіх наших воїнів, кожного підрозділу, який залучений до цих боїв. Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російських базах, логістиці, тилах. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті», – наголосив Зеленський.

Саме тому, за словами президента, українські військові потребують далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно.

«Що далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде в Росії», – зазначив очільник держави.

Також Зеленський повідомив про проведену сьогодні ставку.

«Кілька питань було. Основне – захист нашого неба. Є непогані результати у зміцненні ППО, і будемо нарощувати відповідний досвід. Ми готуємо подальше організаційне й технічне посилення системи мобільних вогневих груп, а також роботи з дронами. Очевидний пріоритет», – зазначив Зеленський.

Також сьогодні президент України провів зустріч із керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

«Дуже важлива новина: до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для нашої артилерії», – наголосив Зеленський.

Президент України повідомив, що провів зустріч із міністром оборони Естонії.

«Нещодавно через російський удар «шахедами» по Києву був пошкоджений будинок, у якому розташована резиденція Посла Естонії в Україні. Це один із численних доказів того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва. Кожен «шахед», кожна ракета, які використовує Росія, – це в основі своїй компоненти, які постачаються в обхід санкцій. І в наступному санкційному пакеті Європейського Союзу важливо вдарити, зокрема, по схемах обходу санкцій. Всі, хто продовжує таку торгівлю з Росією, повинні чітко розуміти наслідки. Мир завдяки силі – це, зокрема, завдяки силі санкцій», – додав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 857 захисників України, 472 із них – посмертно. Відповідні укази №759/2024 та №760/2024 оприлюднені на сайті глави держави. У документах вказується що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.