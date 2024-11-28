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Росія масовано атакує Україну ракетами: вибухи пролунали у багатьох містах (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія масовано атакує Україну ракетами: вибухи пролунали у багатьох містах (оновлено)
Міністр Герман Галущенко повідомив, що українська енергетика під масованим ударом РФ
фото з відкритих джерел ілюстративне

Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії по всій країні

У ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою – енергетика, обʼєкти інфраструктури. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії. 

На світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Вже опів на сьому повітряна тривога поширилася на всю Україну. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на західній Україні. 

06:38 За вказівкою Укренерго, в столиці застосовані аварійні відключення світла, повідомили в КМВА.

06:39 Міністр Герман Галущенко повідомив, що українська енергетика під масованим ударом РФ. За його даними, атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.

Через знеструмлення окремих ділянок залізниці на понад годину запізнюються шість поїздів, повідомили в «Укрзалізниці». Там працюють резервні тепловози. У компанії додали, що відставання від графіка поступово скорочуватимуть.

Кропивницький

О 05:51 у Кропивницькому було чути звук вибуху.

Волинська область

О 06:29 стало відомо про вибухи в Луцьку. Згодом повідомлялося, що РФ завдала ударів по території Волинської області. 

Внаслідок ракетної атаки у Луцьку є декілька влучань, повідомив міський голова Поліщук. В місті не працює електротранспорт. Школярів громади перевели на дистанційне навчання.

Рівненська область

О 06:29 стало відомо про вибухи в Рівному. О 08:28 у Рівному знову пролунав вибух. В ОВА повідомили, що в області без електропостачання понад 280 тисяч абонентів. Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводять на дистанційне навчання. 

Харківщина

О 07:07 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що РФ атакувала у Харкові одне з цивільних підприємств у Київському районі.

Сумщина

О 07:29 стало відомо, що росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Шосткинської громади. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

У Шосткинській громаді на Сумщині зруйновано декілька об‘єктів інфраструктури. Також пошкоджені школа, 12 багатоповерхівок, приміщення лікарні та об‘єкти водозабезпечення, повідомив міський голова Нога.

Київщина

У Києві пролунали вибухи, в столиці працює ППО, повідомив Кличко.

Падіння уламків збитих ракет виявили у Дніпровському районі Києва, повідомили в КМВА. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не було, додали в адміністрації.

«Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкодженнь зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення уточнюються», – йдеться у повідомленні КМВА.

Миколаївщина

О 08:01 у Миколаєві було чутно звуки вибухів, повідомляє «Суспільне». Сьогодні заклади освіти в Миколаєві не працюватимуть, повідомляє міський голова Олександр Сєнкевич. У зв'язку з введенням екстрених відключень електроенергії, тролейбуси та трамваї у Миколаєві курсувати не будуть.

Хмельниччина та Вінниччина 

О 08:20 та 08:30 у Хмельницькому пролунали вибухи.

На Вінниччині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль. Травмовано жінку, їй надається необхідна медична допомога, повідомили в ОВА.

Івано-Франкіська область

О 08:19 вибухи прогриміли у Івано-Франківську. За повідомленням Повітряних сил, ракети ще перебувають у повітряному просторі України.

До слова, атаки Російської Федерації на критичну інфраструктуру – це тероризм, спрямований на залякування мирного населення та створення гуманітарної кризи. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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