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На Львівщині ворог атакував енергетичний об’єкт: без світла понад 500 тис. людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Львівщині ворог атакував енергетичний об’єкт: без світла понад 500 тис. людей
«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла через російський обстріл
фото з відкритих джерел

Росія здійснила черговий обстріл енергетичної інфраструктури України

Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Зокрема, під удар потрапила Львівська область. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом», – написав він.

Як повідомив згодом Козицький, станом на зараз через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії на Львівщині 523 тис. абонентів залишилися без електропостачання.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95.

Зазначимо, російські війська знову атакували українську енергосистему. Атаки на енергообʼєкти відбувалися по всій Україні. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії. 

Раніше стало відомо, що в декількох районах Києва зафіксовано падіння уламків ракет.

Як повідомлялося, під час масованого удару ворога 28 листопада постраждала Волинь. На території області є прильоти.

До слова, російська армія вранці 28 листопада завдала ракетного удару по Сумській області. Під удар потрапила інфраструктура Шосткинської громади. На місці працюють усі служби, наслідки атаки уточнюються.

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Теги: обстріл електроенергія Львівщина відключення світла енергетика

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