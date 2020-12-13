Хто був найкращим главою уряду в Україні? Ігор Юхновський здивував відкриттям

Авторитетний академік назвав Леоніда Кучму найбільш раціональним главою уряду в історії незалежної України, а на постать Павла Лазаренка пропонує поглянути по-іншому

Академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський розповів, хто з усіх українських політиків був найсильнішим лідером.

В інтерв’ю «Главкому» політик зазначив, що Павло Лазаренко був блискучим керівником уряду.

«Маю вам сказати ще про одну людину, яку ми випустили з України. Про Павла Лазаренка. Він був блискучим і рішучим прем’єр-міністром. Той факт, що він мусив виїхати з України, був надзвичайно великою шкодою для нашої держави. Як голова обласної ради Дніпра він зробив величезну послугу для всього Дніпра і його жителів. У дуже складній економічній ситуації у радіусі 50 км від міста він дав дачі всім мешканцям міста», – наголосив академік.

Крім того, Юхновський пояснив, що він «за його кримінальними справами не стежив».

Також, політик виділив найсильнішого прем’єра України.

«Вони були різні, але раціональним чоловіком був Леонід Кучма», – вважає Юхновський.

Коментуючи перебування при владі Віктора Ющенка академік зазначив, що третій президент «не виправдав очікування українців».

«Дуже велика надія була на Віктора Ющенка, але ця людина не змогла її виправдати. Ющенко сам по собі був дуже зрозумілий чоловік», – зазначив Юхновський.

Павло Лазаренко обіймав посаду прем'єр-міністра України з травня 1996 до липня 1997 року. Втік з України у 1999 році, наразі перебуває у США.

У 2004 році суд США засудив його за фінансові зловживання до дев'яти років тюремного ув'язнення та штрафу. Лазаренка підозрюють у відмиванні $200 млн за час перебування на посаді прем’єр-міністра України. У листопаді 2012 року був звільнений з федеральної в'язниці.

Леонід Кучма – другий президент України у 1994 – 2005 роках.

Впродовж 1992 – 1993 років обіймав посаду прем’єр-міністра України.

10 липня 1994 року в Україні пройшов другий тур президентських виборів перемогу на яких здобув Кучма, з результатом 52,15% голосів. Його суперник перший президент Леонід Кравчук здобув 45,06% голосів виборців.

На парламентських виборах 1994 року знову обирається до Верховної Ради, на цей раз як самовисуванець. Народним депутатом 2 скликання Верховної Ради пробув всього декілька місяців, того ж року Кучму було обрано президентом.

Віктор Ющенко – третій президент України у 2005 – 2010 роках, один із лідерів Помаранчевої революції.

З 1993 по 1999 роки Ющенко працював головою правління, а згодом і головою НБУ. Був одним з основних виконавців грошової реформи з введенням в обіг національної валюти – гривні.

Від 22 грудня 1999 до травня 2001 року Ющенко був прем'єр-міністром України.

У 2004 році Ющенко бере участь у чергових виборах президента України, як самовисуванець. Основний його конкурент – провладний кандидат, глава Кабінету міністрів Віктор Янукович.

Після рішення Верховного Суду України від 20 січня 2005 року, Ющенко офіційно оголошений третім президентом України.