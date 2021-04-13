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    Вчені спростували високу смертність від британського штаму Covid-19

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    Вчені спростували високу смертність від британського штаму Covid-19 - Вчені спростували високу смертність від британського штаму Covid-19
    Вчені спростували високу смертність від британського штаму Covid-19
    Фото: АР

    Дослідники підтвердили підвищену заразність даного варіанту вірусу

    Вчені з Великої Британії і США прийшли до висновку, що британський штам коронавірусу (B.1.1.7) не збільшує тяжкість перебігу Covid-19. Про це сказано в двох дослідженнях, опублікованих в медичному журналі The Lancet.

    Автори першого дослідження відзначили, що вони не виявили «свідчень зв'язку між тяжкістю перебігу хвороби і походженням вірусу».

    При цьому в другому дослідженні говориться, що також не виявлено змін в симптомах і тривалості хвороби при захворюванні таким різновидом коронавирусной інфекції.

    Разом з тим дослідники підтвердили підвищену заразність даного варіанту вірусу.

    Теги: США хвороби коронавірус
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