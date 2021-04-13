Вчені спростували високу смертність від британського штаму Covid-19

Дослідники підтвердили підвищену заразність даного варіанту вірусу

Вчені з Великої Британії і США прийшли до висновку, що британський штам коронавірусу (B.1.1.7) не збільшує тяжкість перебігу Covid-19. Про це сказано в двох дослідженнях, опублікованих в медичному журналі The Lancet.

Автори першого дослідження відзначили, що вони не виявили «свідчень зв'язку між тяжкістю перебігу хвороби і походженням вірусу».

При цьому в другому дослідженні говориться, що також не виявлено змін в симптомах і тривалості хвороби при захворюванні таким різновидом коронавирусной інфекції.

Разом з тим дослідники підтвердили підвищену заразність даного варіанту вірусу.