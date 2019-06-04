Фаріон обурена тим, як ухвалювався новий правопис



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Мовознавиця каже, що намагалася донести свої зауваження до членів комісії, але вони не були почутті через радянське мислення розробників нового правопису

«Співголова цієї комісії – віце-президент Академії, доктор економічних наук Пирожков. Уявляєте?», - говорить мовознавиця

Відома мовознавиця, ексдепутатка Ірина Фаріон вважає новий правопис, що набув чинності 3 червня цього року, політичним замовленням, яке відбувається в контексті нашого теперішнього гібридного мислення і не збирається йому слідувати.

Фаріон також обурена тим, що новий правопис укладали люди, які не мають стосунку до мовознавста. Натомість свого часу з лав комісії з правопису було виведено головного ідеолога українського правопису, автора численних праць, хрестоматійного українського правопису – Василя Німчука.

За словами Фаріон, його вивели з комісії через те, що він був пенсійного віку. «То, може, мені згадати, якого віку Борис Патон, чи президія Академії наук, яка причетна до формування цього правопису. Співголова цієї комісії – віце-президент Академії, доктор економічних наук Пирожков. Уявляєте?», - каже мовознавиця в інтерв’ю для «Главком».

Фаріон намагалася донести свої зауваження до членів комісії та надсилала їм усі свої пропозиції. Вони, на думку Фаріон, не були почутті через радянське мислення розробників нового правопису. «Це просто радянські люди, які не хочуть нічого змінювати, так само як значна частина нашого суспільства. Бо вони просто звикли до такої мови. Це не просто звичка, а й ненависть до питомих ознак української мови», - наголошує Фаріон .

Нагадаємо, що 3 червня на сайті Міністерства освіти та науки була опублікована остаточна версія змін нової редакції «Українського правопису», який було схвалено Кабінетом міністрів України 22 травня 2019 року.

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