Відома мовонознавиця порівняла новий правопис з кримінальним кодексом



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Фаріон наголошує на тому, що допускати варіант Афіни/Атени – це допускати український варіант і російський варіант

«Маємо суцільні мовні битви, вони не припиняться», - Фаріон

Новий український правопис відрізняється від попереднього варіативністю написання багатьох слів. У новому виданні допускаються такі варіанти як «архієпископ»/«архиєпископ», «павза»/«пауза».

Відома мовознавиця Ірина Фаріон вважає таку варіативність недопустимою і демонструє, до чого могла б привести така неоднозначність на прикладі з кримінальним кодексом. «Якщо би у нашому кримінальному кодексі було записано «можна красти» і «можна не красти», в якій би державі ми з вами жили? Якщо би в нашому Адміністративному кодексі було написано можна чинити так чи по-інакше… ми уже маємо Статтю 10 Конституції, де в першій частині написано, що українська мова є державною, а у другій частині написано, що ми захищаємо російську мову, мову окупанта. І що ми маємо в державі? Маємо суцільні мовні битви, вони не припиняться», - каже Фаріон в інтерв’ю для «Главкома».

Мовознавиця пояснює такі неоднозначні нововведення у правопис амбівалентністю мислення та роздвоєністю свідомості, що пов’язане з тривалою колоніальною спадщиною.

Також Фаріон наголошує на тому, що допускати варіант Афіни/Атени – це допускати український варіант і російський варіант. «Прекрасно! У нас російська мова допущена навіть хваленим мовним законом, який нещодавно взяли до уваги», - каже вона.

Фаріон запевняє, що варіативність, як явище, стало причиною військових конфліктів в Україні. «Не може бути варіантності. Інакше допускаємо варіантність у Кримінальному кодексі, допускаємо варіантність у нашій Конституції, допускаємо варіантність в парафії імпічменту президента, допускаємо двох президентів, дві мови. Ми через це все маємо війну», - наголошує мовознавиця.

Нагадаємо, 3 червня на сайті Міністерства освіти та науки була опублікована остаточна версія змін нової редакції «Українського правопису», який було схвалено Кабінетом міністрів України 22 травня 2019 року.

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