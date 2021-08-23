Хто з нардепів проігнорував засідання Ради щодо Кримської платформи: повний список

Постанову презентував один із її ініціаторів Ахтем Чийгоз

Фракція ОПЗЖ у повному складі не з'явилась на засідання Ради

Сьогодні українські парламенти ухвалили залучення до міжнародних організацій для співпраці в межах Кримської платформи. Постанову презентував один із її ініціаторів Ахтем Чийгоз. Його вступний спосіб охоплює овації в сесійній залі.

Народні обранці віддали за постановку 283 голоси. Зазначимо, що середній нардепів не було тих, хто голосував проти чи утримався. Взагалі не проголосували за документ три нардепи. Це Анатолій Драбовський із «Слуги народу», Руслан Князевич із «Євросолідарності» та Сергій Лабазюк із фракцій «За майбутнє». Що викликало таке, чому вони не голосували, наразі не знали.

Також на сьогоднішньому позачерговому засіданні були знайдені 135 нардепів . Зазначимо, що засідання було залучене до поширення розпорядження спікера парламенту ще минулого тижня. Офіційно до вересня народні обранці зустрічаються на каналі.

Тому, хтось не був присутній на голосуванні в Раді щодо злочинів до міжнародних організацій. В «Слугі народу» це 40 нардепів - Аллахвердієва, Бондар, Борзова, Бородін, Бужанський, Булах, Вінтоняк, Воронов, Герман, Горбенко, Задорожній, Каптєлов, Касай, Качура, Кіріченко, Кисєль, Ковальов Олександр та Ковол , Культенко, Лис, Лічман, Ляшенко, Негулевський, Нікітіна, Одаріна, Павліш, Петруняк, Пуртова, Руденко, Савченко, Северін, Сова, Сольський, Соха, Трухін, Халімон, Холодов, Хоменко.

Була відсутня вся фракція проросійської партії «Опозиційна платформа - за життя». Усі 44 нардепи від ОПЗЖ сьогодні не з'явилися на засідання Раді.

В «Євросолідарності» були відсутні чотири депутати - це В'ятрович, Джемілєв, Парубій та Ар'єв.

Від «Батьківщини» на засіданні не з'явилося 10 нардепів. Це Волинець, Данілов, Дубіль, Кабаченко, Лабунська, Ніколаєнко, Соболєв, Тарута, Тимошенко та Яценко.

В партії «За майбутнє» з 22 депутатів було залучено 11. Їхні прізвища - Балога, Герега, Дубневич, Кіссе, Івахов, Мінько, М'ялик, Палиця, Урбанський, Шаповалов, Юрчишин.

Дев'ятеро нардепів з групи «Довіра» не надходило до публікації. Це Бабенко, Вельможний, Єфімов, Іванчук, Кіт, Ковальов, Кучер і Сухов.

У «Голосу» були Василенко, Васильченко, Піпа, Рахманін та Устінова.

Також не з'явилося сьогодні на голосування 12 позафракційних депутатів. Це Аксьонов, Гриб, Деркач, Довгій, Дубінський, Іванісов, Магера, Новинський, Савчук, Шенцев, Шпенов та Яковенко.

В тексті ухваленого сьогодні звернення Верховна Рада:

1) закликає парламентські інституції міжнародних організацій і парламентів іноземних держав до посилення співробітництва в рамках Кримської платформи (за рахунок «консолідації зусиль та виконання міжнародного політико-дипломатичного тиску на державу-окупант-Російська Федерація»);

2) звертається до Генеральної Асамблеї ООН із закликом прийняти рішення про підтримку Кримської платформи (а також сприяти участі держав-членів ООН у роботі платформ «у всіх вимірах»); аналогічний заклик адреси Парламентської Асамблеї Раді Європи та Європейського парламенту;

3) закликає міжнародне співтовариство утриматизуватися від підтримки дій та ініціативи Росії, прямо чи опосередковано протидіяти протидії діяльності та розвитку Кримської платформи;

4) виступає за збереження міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму;

5) засуджує примусова паспортизація Росією громадян України на час засідання окупованих територій, не впізнає таких паспортів та закликає іноземних партнерів не визначати ці документи, а також посилює тиск на РФ;

6) закликає іноземних партнерів політично політично, дипломатично та економічно переглядати Росію у відповідь на порушення нею норм міжнародного права;

7) вимагатимуть від РФ повного виконання міжнародних зв'язків та проведення з території України збройних формувань, «застосування злочинної практики зміни демографічного відповідності кількості тимчасових окупованих територій АР Крим та міста Севастополя, системних порушень прав людини», а також «застосування до скоєння злочинних злочинів і злочини проти людяності та повернення України повного контролю над її територією в міжнародно визнаних кордонах »;

8) закликає міжнародних партнерів ініціювати створення Міжпарламентської координаційної ради Кримської платформи.

Варто зауважити, що сьогодні у засіданні Верховної Ради взяли участь у кабінеті Міністрів, інших посадах, головах дипломатичних представництв, а також іноземні гості: президент Сенату парламенту Чехії Мілош Вістрчил, голова Національних федерацій Швейцарії Андреас Ебі, парламентські делегації , Естонії, Йорданського Королівства, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Франції тощо.

Іноземні гості прибули в межах заходів Кримської платформи. Мілош Вистрчил та Андреас Ебі виступили зі словом із парламентської трибуни.

Як відомо, сьогодні Рада проголосувала за звернення до ООН, Європарламенту та НАТО щодо Криму .

Повідомляємо, 23 серпня на Кримській платформі була схвалена спільна декларація я.

Також зазначено, що в День Незалежності Рада звертає увагу на скандальний проект Зеленського про Великий герб.

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