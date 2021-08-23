Порошенко закликав ініціювати спеціальне засідання Генасамблеї ООН щодо деокупації Криму
Порошенко вважає, що Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму
За Крим Україна боролася з перших днів окупації у 2014 році. Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради.
Він закликав продовжити зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції та ініціювати проведення у цьому році спеціального засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму.
«Звільнення українських територій від російської окупації належить до засадничих пріоритетів нашої держави. І дуже важливо, що цей пріоритет нас всіх об’єднує. Міжнародна платформа з деокупації Криму цілковито співпадає з нашими принципами і цілями. Ми щиро вдячні всім країнам, в тому числі тим, представники яких присутні зараз в цьому залі, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – сказав Порошенко.
«Дуже важливо, щоб ми розуміли, що за Крим ми боролися з початку окупації, з лютого-березня 2014 року. Міжнародна коаліція була створена до Кримської платформи, і зараз потребує свого додаткового розвитку на її базі. Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму. Ця робота щодо відповідальності Кремля нами була розпочата з березня – тоді на майданчику ООН було ухвалено резолюцію Генасамблеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави. І 100 країн світу в Генасамблеї нас підтримали», – нагадав п’ятий президент.
Також він зазначив, що без березневої резолюції ООН 2014 року Україні було би набагато важче.
«Так само було б важче, якби не було би щорічних резолюцій Генасамблеї про стан прав людини в Криму. Окремо про мілітаризацію Криму та Севастополя, про мілітаризацію частин Чорного і Азовського морів та інших. Тим паче, без кримської Декларації 2018 року Сполучених Штатів – так званої «Декларації Помпео». Без рішень Міжнародного суду ООН, де Росія має нести відповідальність. І зараз нам треба об’єднати зусилля для того, щоб запланувати чіткі кроки і цього року провести спеціальне засідання Генасамблеї ООН з чітким порядком денним, який затвердить ця міжнародна коаліція», – закликав Петро Порошенко.
Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію. Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Як відомо, 23 серпня учасники Кримської платформи схвалили спільну декларацію.
Також учасники саміту закликають Росію долучатися до конструктивної участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.