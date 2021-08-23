Порошенко закликав ініціювати спеціальне засідання Генасамблеї ООН щодо деокупації Криму

«Дуже важливо, щоб ми розуміли, що за Крим ми боролися з лютого-березня 2014 року», – Порошенко

Порошенко вважає, що Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму

За Крим Україна боролася з перших днів окупації у 2014 році. Про це заявив п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради.

Він закликав продовжити зміцнення проукраїнської міжнародної коаліції та ініціювати проведення у цьому році спеціального засідання Генасамблеї ООН з питань деокупації Криму.

«Звільнення українських територій від російської окупації належить до засадничих пріоритетів нашої держави. І дуже важливо, що цей пріоритет нас всіх об’єднує. Міжнародна платформа з деокупації Криму цілковито співпадає з нашими принципами і цілями. Ми щиро вдячні всім країнам, в тому числі тим, представники яких присутні зараз в цьому залі, за формування світової коаліції на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України», – сказав Порошенко.

«Дуже важливо, щоб ми розуміли, що за Крим ми боролися з початку окупації, з лютого-березня 2014 року. Міжнародна коаліція була створена до Кримської платформи, і зараз потребує свого додаткового розвитку на її базі. Кремлю не вдасться зіскочити з гачка міжнародної відповідальності за спробу анексії Криму. Ця робота щодо відповідальності Кремля нами була розпочата з березня – тоді на майданчику ООН було ухвалено резолюцію Генасамблеї про підтримку територіальної цілісності нашої держави. І 100 країн світу в Генасамблеї нас підтримали», – нагадав п’ятий президент.

Також він зазначив, що без березневої резолюції ООН 2014 року Україні було би набагато важче.

«Так само було б важче, якби не було би щорічних резолюцій Генасамблеї про стан прав людини в Криму. Окремо про мілітаризацію Криму та Севастополя, про мілітаризацію частин Чорного і Азовського морів та інших. Тим паче, без кримської Декларації 2018 року Сполучених Штатів – так званої «Декларації Помпео». Без рішень Міжнародного суду ООН, де Росія має нести відповідальність. І зараз нам треба об’єднати зусилля для того, щоб запланувати чіткі кроки і цього року провести спеціальне засідання Генасамблеї ООН з чітким порядком денним, який затвердить ця міжнародна коаліція», – закликав Петро Порошенко.