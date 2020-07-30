Продажі смартфонів: Huawei вперше обігнав Apple і Samsung



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70% своєї продукції виробник реалізує на території КНР

Попри санкції США китайський виробник вирвався в лідери

У другому кварталі 2020 року Huawei поставив на ринок 55,8 млн пристроїв. Це найвищий показник серед виробників смартфонів. Про це повідомляє Canalys.

На другому місці після Huawei за об'ємом продукції розташовується Samsung з 53,7 мільйона смартфонів. У Huawei показники впали на 5%, а в Samsung на 30% у порівнянні з другим кварталом 2019 року.

Huawei залишається під дією санкцій США. Об'єм міжнародних ринків компанії скорочується, але виробник виграє за рахунок присутності у материковому Китаї, де продажі зросли на 8%. 70% своєї продукції виробник реалізує на території КНР.

На думку аналітиків, лідерство Huawei зумовлене скороченням присутності Samsung на основних ринках: у Індії, США та Європі.

Нагадаємо, що у травні 2019 року міністерство торгівлі США додало компанію Huawei до «чорного списку» через загрозу національній безпеці від продукції китайського виробника, тому нова лінійка смартфонів використовувала Android, але без можливості доступу до сервісів Google для користувача.