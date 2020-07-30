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    Телеком

    Xiaomi подарувала MIUI 12 головну фішку Apple iOS 14

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    У MIUI 12 нова функція працюватиме в точності, як в iOS 14 - Xiaomi подарувала MIUI 12 головну фішку Apple iOS 14
    У MIUI 12 нова функція працюватиме в точності, як в iOS 14

    У MIUI 12 з'явиться крута функція з Android 11 і iOS 14

    Запозичити новомодну функцію в Apple і Google вирішила компанія Xiaomi, запровадивши її в MIUI 12.

    Про це повідомляє XDA Developers.

    Розробник з порталу XDA виявив в коді останніх бета-версій MIUI 12 згадку функції, що дозволяє взаємодіяти зі смартфоном за допомогою постукувань по задній кришці.

    Аналогічна можливість на початку року була виявлена у бета-версії Android 11, а потім і в iOS 14. Вона дозволяє отримати швидкий доступ до певної програми або функції пристрою, постукавши пальцем по його тильній стороні.

    У MIUI 12 нова функція працюватиме в точності, як в iOS 14, реагуючи як на подвійне, так і на потрійне постукування. На ці дії можна призначити запуск камери, увімкнення ліхтарика, виклик центру управління або повідомлень і створення скріншоту. Не виключено, що в майбутньому цей список буде розширено.

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    Прошивка MIUI 12, фінальна версія якої вже доступна для двох десятків смартфонів Xiaomi, отримала з черговим оновленням, випущеним на днях, аналогічну можливість. Користувачі тепер можуть в настройках телефону включити режим постукування по тильній частині, причому як подвійного, так і потрійного. На кожну з таких дій можна налаштувати виконання якої-небудь дії, в тому числі запуск центру управління та запуск фотокамери.

    Виходить, що поки Apple до цих пір тестує деякі з нових можливостей в своїх телефонах, китайська корпорація вже щосили впроваджує такі нововведення для всіх користувачів, пропонуючи вже тут і зараз використовувати їх усім бажаючим. Як очікується, функція під назвою Back Tap стане доступна на всіх телефонах бренду, які будуть оновлені до MIUI 12.

    Google Apple смартфон
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