Чому наші можновладці не хочуть лікуватися в українських лікарнях?

На трибунах, з бордів та екранів клянуться в любові до України. А лікуються за кордоном

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СМИ: Кернеса планируют отправить в клинику «Шарите», где лечится Навальный.

Потрясающая новость. А я думал, судя по рейтингу Кернеса в Харькове, что там медицина просто в отличном состоянии. И лучше нету места для жизни и лечения, чем Харьков, которым Геннадий Кернес правит много лет после Михаила Добкина.

Ну, не может быть, чтобы у таких крепких хозяйственников с такой популярностью у избирателей больницы были плохими. Это все вранье зависников, сами такие мэры, я был уверен, мечтают лечиться в родном городе. Вообще этот наратив некоторых наших политиков очень напоминает мне их российских коллег.

На трибунах, с бордов и экранов клянуться в любви к Украине. Много лет клянуться, прорываясь к власти, мечтая вернуться к власти. А лечатся за границей. Детей отправляют учиться за границу. И речь не только о стареньком дедушке Фокине. Речь о вполне еще игроках. Я буду называть это «синдром Кобзона...»

Джерело: блог Кирила Сазонова

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