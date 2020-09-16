  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чому наші можновладці не хочуть лікуватися в українських лікарнях?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Чому наші можновладці не хочуть лікуватися в українських лікарнях?

    На трибунах, з бордів та екранів клянуться в любові до України. А лікуються за кордоном

    Мовою оригіналу

    СМИ: Кернеса планируют отправить в клинику «Шарите», где лечится Навальный.

    Потрясающая новость. А я думал, судя по рейтингу Кернеса в Харькове, что там медицина просто в отличном состоянии. И лучше нету места для жизни и лечения, чем Харьков, которым Геннадий Кернес правит много лет после Михаила Добкина.

    Ну, не может быть, чтобы у таких крепких хозяйственников с такой популярностью у избирателей больницы были плохими. Это все вранье зависников, сами такие мэры, я был уверен, мечтают лечиться в родном городе. Вообще этот наратив некоторых наших политиков очень напоминает мне их российских коллег.

    На трибунах, с бордов и экранов клянуться в любви к Украине. Много лет клянуться, прорываясь к власти, мечтая вернуться к власти. А лечатся за границей. Детей отправляют учиться за границу. И речь не только о стареньком дедушке Фокине. Речь о вполне еще игроках. Я буду называть это «синдром Кобзона...»

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    медицина Геннадій Кернес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Артемій Троїцький
    Артемій Троїцький

    Російський журналіст, дисидент

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Богдан Данилишин
    Богдан Данилишин

    Голова Ради НБУ

    Тетяна Деркач
    Тетяна Деркач

    Журналістка

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies