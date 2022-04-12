І в горі, і радості. Лукашенко поклявся, що не кине Путіна у війні проти України

Росіяни завжди можуть розраховувати на допомогу з боку Білорусі, запевнив Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі зробив сенсаційну заяву

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко поклався вірності російському президенту Володимиру Путіну, по суті заявивши про військову підтримку. Про це пише офіційний сайт президента Білорусі.

Це відбулося 12 квітня під офіційного вояжу Лукашенка до Росії. Самопроголошений президент Білорусі наголосив, що росіяни завжди можуть розраховувати на допомогу з боку його держави.

«Ви на білорусів можете розраховувати. Знайте, що за будь-якої ситуації (ми в цьому переконані, але й росіяни повинні бути переконані) ми завжди будемо поруч, як би не складалася ситуація. І не треба комусь думати, що Росія така величезна ... Дійсно потужна. Пів дня треба летіти з одного кінця в інший. Білорусь поменша. Але справа не в цьому – мал золотник, да дорог. У нас є, що покласти на чашу величезної Росії. Ми вистоїмо. Нам трохи часу треба», – заявив Лукашенко.

Іще одну заяву Олександр Лукашенко зробив стосовно військового вторгнення Росії в Україну.

«Обговорюючи сьогодні проблему, про яку говорять усі, я це особливо наголосив у розмові з президентом Росії (і ця моя заява не на голому місці була озвучена): якби тільки з «військовою операцією» Росія хоч трохи запізнилася, то по території Росії готувалися нанести, як вони вважали, нищівний удар – по сусідніх областях. У цьому, що це можливо, ми сьогодні чітко переконалися», – зазначив самопроголошений президент Білорусі.

Крім цього, Лукашенко нагадав, що Білорусь та Росія давно створили регіональне угруповання військ Союзної держави.

«Ми бачимо, як американці не лише Україну, а й нашу західну сусідку, Польщу, та Прибалтику підштовхують до протистояння Білорусі», – вважає невизнаний лідер Білорусі.

Лукашекно заявив, що за необхідності, Росія допоможе Білорусі захистити західні рубежі.

Як відомо, в Україні триває 48-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.