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    IKEA попередила, що вийде на український ринок трохи пізніше

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    IKEA заявила, що магазин у Києві цього року можуть не відкрити&nbsp; - IKEA попередила, що вийде на український ринок трохи пізніше
    IKEA заявила, що магазин у Києві цього року можуть не відкрити 

    Більше інформації щодо виходу IKEA в Україні «буде оприлюднено щойно вона стане доступною»

    Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, змушена скоригувати плани виходу на український ринок через затримку будівництва торговельно-розважального центру Ocean Mall у Києві.

    Про це йдеться в офіційній відповіді компанії на запит агентства «Інтерфакс-Україна».

    «IKEA підтверджує своє прагнення змінювати на краще повсякденне життя українців, пропонуючи доступні товари та рішення для дому. З огляду на затримку будівництва та отримання дозволів ТРЦ Ocean Mall, компанія розглядає альтернативні опції, які дають змогу їй вийти на український ринок у найкоротші терміни», - повідомила IKEA.

    Більш докладну інформацію щодо виходу IKEA в Україні «буде оприлюднено щойно вона стане доступною».

    Раніше IKEA планувала відкрити свій перший супермаркет площею близько 6000 кв м в ТРЦ Ocean Mall. Торговий центр, найімовірніше, не встигнуть добудувати в цьому році.

    Представники IKEA звернулися до консультантів з проханням підшукати чотири приміщення в складі торгових центрів площею близько 500 кв м для відкриття магазинів.

    Відкриття Ocean Mall було заплановано на 1 вересня.

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