Ілон Маск потрапив у конфуз, переплутавши Україну з Росією
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Ілон Маск намагався купити домен pravda.com
Засновник компанії SpaceX та керівник Tesla Ілон Маск заявив, що планує купити домен українського видання pravda.com. Водночас Маск помилився і написав, що видання зареєстроване у Росії.
Про це Маск написав у Twitter.
Спочатку засновник SpaceX написав: «Спробував придбати pravda.com, але у Росії відмовились. Виявляється, його вже використовують».
Згодом Маск виправився і вказав: «Виявляється, pravda.com зареєстровано в Україні. Чомусь Росія не спробувала мене виправити».
Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me …— Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.
Видання «Українська правда» порадило Маску перевіряти інформацію перед публікацією.
You always should do some fact check, @elonmusk Join #FreeSentsov !— Українська правда (@ukrpravda_news) 25 травня 2018 р.
Врешті Маск написав, що вирішив проблему і придбав домен «pravduh.com».
Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on …— Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.
Нагадаємо, 24 травня Маск заявив, що планує створити сайт «Pravda», метою якого буде «оцінка правдивості журналістів». Маск заявляв, що можливою назвою такого сервісу буде «Pravda».