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    Ілон Маск потрапив у конфуз, переплутавши Україну з Росією

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    <span>Ілон Маск переплутав Україну з Росією</span> - Ілон Маск потрапив у конфуз, переплутавши Україну з Росією
    Ілон Маск переплутав Україну з Росією

    Ілон Маск намагався купити домен pravda.com

    Засновник компанії SpaceX та керівник Tesla Ілон Маск заявив, що планує купити домен українського видання pravda.com. Водночас Маск помилився і написав, що видання зареєстроване у Росії.

    Про це Маск написав у Twitter.

    Спочатку засновник SpaceX написав: «Спробував придбати pravda.com, але у Росії відмовились. Виявляється, його вже використовують».

    Згодом Маск виправився і вказав: «Виявляється, pravda.com зареєстровано в Україні. Чомусь Росія не спробувала мене виправити».

    Видання «Українська правда» порадило Маску перевіряти інформацію перед публікацією.

    Врешті Маск написав, що вирішив проблему і придбав домен «pravduh.com».

    Нагадаємо, 24 травня Маск заявив, що планує створити сайт «Pravda», метою якого буде «оцінка правдивості журналістів». Маск заявляв, що можливою назвою такого сервісу буде «Pravda».

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