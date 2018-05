Ілон Маск потрапив у конфуз, переплутавши Україну з Росією

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілон Маск переплутав Україну з Росією

Ілон Маск намагався купити домен pravda.com

Засновник компанії SpaceX та керівник Tesla Ілон Маск заявив, що планує купити домен українського видання pravda.com. Водночас Маск помилився і написав, що видання зареєстроване у Росії.

Про це Маск написав у Twitter.

Спочатку засновник SpaceX написав: «Спробував придбати pravda.com, але у Росії відмовились. Виявляється, його вже використовують».

Згодом Маск виправився і вказав: «Виявляється, pravda.com зареєстровано в Україні. Чомусь Росія не спробувала мене виправити».

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn’t bother to correct me … — Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.

Видання «Українська правда» порадило Маску перевіряти інформацію перед публікацією.

Врешті Маск написав, що вирішив проблему і придбав домен «pravduh.com».

Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on … — Elon Musk (@elonmusk) 25 травня 2018 р.

Нагадаємо, 24 травня Маск заявив, що планує створити сайт «Pravda», метою якого буде «оцінка правдивості журналістів». Маск заявляв, що можливою назвою такого сервісу буде «Pravda».