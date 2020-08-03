Ілона Маска запросили до Єгипту перевірити гробниці будівників пірамід



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Єгипетські піраміди вважаються одним із Семи чудес світу

Засновник SpaceX написав, що піраміди збудували прибульці

Після повідомлення Ілона Маска у Twitter про те, що піраміди збудували інопланетяни, засновника SpaceX запросили до Єгипту, щоб він на власні очі побачив поховання будівельників пірамід. З такою ініціативою виступила міністр міжнародної співпраці Єгипту Ранія Аль-Машат.

«Запрошую вас і SpaceX вивчити роботи про те, як були побудовані піраміди, а також приїхати і подивитися гробниці їх будівельників. Містер Маск, ми чекаємо вас», – написала Ранія Аль-Машат, додавши, що глибоко поважає роботу підприємця.

Також на слова Маска відреагував археолог Захі Хавас, повідомляє Egypt Today. Археолог заявив, що слова Маска є «галюцинацією» і «нічого не варті», адже будівництво пірамід людьми є давно доведеним.

Нагадаємо, що у своєму Twitter Ілон Маск опублікував повідомлення, де йшлося про те, що інопланетяни побудували піраміди. Частина користувачів мережі сприйняла твіт з гумором, але й були ті, хто критикував Маска і звинувачував у расизмі.