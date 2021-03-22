Головний епідеміолог Києва спрогнозував, коли пандемія піде на спад

На думку Олега Рубана, коронавірус щороку циркулюватиме поруч з грипом, але буде менш агресивним

Головний епідеміолог Києва, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан вважає, що пандемію коронавірусу можна здолати. Про це він повідомив виданню «Вечірній Київ»

«Основне стратегічне завдання людства – сформувати колективний імунітет до даного збудника. Це можна досягнути природним шляхом зустрічі з вірусом. Сьогодні в середньому даний показник вже досягнув приблизно 50%.

Інший шлях – масова імунізація. З такими темпами розвитку епідемічної ситуації та проведення імунізації, як сьогодні, до початку літа нинішнього року показник імунізації досягне 60-70%. Це буде початком зменшення агресивності епідемії у всіх країнах світу. Наступний сезон сплеску коронавірусної інфекції у 21-22 роках обов’язково буде, але він буде менш агресивним.

І основне, без впровадження системи епідеміологічного нагляду, адресної роботи у вогнищах епідемії та організованих колективах, роботи з групами ризику, контролю самоізоляції ми будемо тільки спостерігати за епідеміями, а не протидіяти їм. Такий інструмент реформаторами, на жаль, зруйновано і перспективи його відновлення сьогодні немає», – сказав Олег Рубан.

Раніше керівник Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан пояснив, чому влада Києва не може без узгодження з Кабінетом Міністрів посилити карантинні обмеження у столиці.

Також учора, 22 березня, стало відомо, що під час рейдів Держпродспоживслужби в м. Києві спільно з представниками Головного управління Національної поліції в та Департаменту муніципальної безпеки КМДА було складено близько 30 протоколів про порушення карантину.