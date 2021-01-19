Джуліані спростував інформацію щодо «торгівлі помилуваннями» в Білому домі

Раніше видання The New York Times повідомило? що помилування від Дональда Трампа «коштуватиме $2 мільйони»

Адвокат президента США Рудольф Джуліані спростував інформацію ЗМІ про те, що говорив про можливість купити помилування від Дональда Трампа за два мільйони доларів.

Про це він написав в Twitter.

«Заяви про те, що я просив або отримав будь-яку компенсацію за помилування для себе або кого-небудь ще, є помилковими, такими, що дискредитують та зловмисними», – заявив Джуліані.

Раніше видання The New York Times повідомило про інформацію від колишнього офіцера ЦРУ, згідно з якою Джуліані заявив, що помилування від Дональда Трампа «коштуватиме $2 мільйони».

Це викриття стало частиною докладного звіту NYT, в якому описується, як кілька людей, близьких до президента, зібрали великі суми в обмін на допомогу людям, які хочуть бути помилуваними.

До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.