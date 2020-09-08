У дитячому садочку під Києвом виявлено Covid-19



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Групу дитячого садка закрили на карантин Фото ілюстративне

На коронавірус захворіла вихователька дитячого садка

На двотижневий карантин закрито групу дитячого садка «Лісова казка» у місті Бровари Київської області. У виховательки цього дошкільного закладу виявили Covid-19. Про це повідомляє пресслужба Броварської міської ради.

На період обмежувальних заходів медичне спостереження за дітьми будуть проводити медичні працівники Броварського міського центру первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання.

Наразі у садочку проводять профілактичні заходи.

Крім того, міськрада повідомила, що за останню добу у Броварах зафіксували 30 нових випадків зараження коронавірусом. Число нових випадків - найвище у Броварах з початку пандемії Covid-19.

«З огляду на статистику кількості нових випадків інфікування просимо всіх вживати заходів особистого захисту: носіть маску, ретельно мийте руки з милом, користуйтеся антисептиком, а також регулярно дезінфікуйте поверхні (столів, дверних ручок, стільців, гаджетів, клавіатури тощо), обмежте перебування у людних місцях. Якщо ви відчули симптоми захворювання – не займайтеся самолікуванням і одразу звертайтеся до сімейного лікаря», - закликала мерія броварчан.

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Як повідомлялося, у Київській області 14 шкіл повністю або частково перейшли на дистанційне навчання через захворювання на коронавірус дітей та педагогів.

На карантин закрили дві столичних школи та 4 дитячих садочки. Ще в 11 школах на дистанційне навчання відправили загалом 20 класів.