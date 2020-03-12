«Інформаційна гігієна: як нами маніпулюють?»: експерт розкаже, як захищатися від впливу на свідомість

«Інформаційна гігієна: як нами маніпулюють?»: експерт розкаже, як захищатися від впливу на свідомістьтрансляція
Олександр Бондаренко розповість про індивідуальні та колективні маніпуляції, використання методу хаотизації свідомості, найдієвіші маніпулятивні технології сьогодення
У четвер, 12 березня, об 11:00 у пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у рамках проєкту «Лекторій» відбудеться зустріч із Олександром Бондаренком, головою Науково-аналітичного центру протидії інформаційній агресії, доцентом Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Тема зустрічі: «Інформаційна гігієна: як нами маніпулюють?»
Гість розповість про індивідуальні та колективні маніпуляції, використання методу хаотизації свідомості, найдієвіші маніпулятивні технології сьогодення.
Бондаренко також дасть пораду, як захищатися від впливу на свідомість.