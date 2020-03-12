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    «Інформаційна гігієна: як нами маніпулюють?»: експерт розкаже, як захищатися від впливу на свідомість

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    «Інформаційна гігієна: як нами маніпулюють?»: експерт розкаже, як захищатися від впливу на свідомість

    Олександр Бондаренко розповість про індивідуальні та колективні маніпуляції, використання методу хаотизації свідомості, найдієвіші маніпулятивні технології сьогодення

    У четвер, 12 березня, об 11:00 у пресцентрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) у рамках проєкту «Лекторій» відбудеться зустріч із Олександром Бондаренком, головою Науково-аналітичного центру протидії інформаційній агресії, доцентом Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

    Тема зустрічі: «Інформаційна гігієна: як нами маніпулюють?»

    Гість розповість про індивідуальні та колективні маніпуляції, використання методу хаотизації свідомості, найдієвіші маніпулятивні технології сьогодення.

    Бондаренко також дасть пораду, як захищатися від впливу на свідомість.

    Зазначимо, що однією з найважливіших рис сучасних масмедіа є їхня здатність до маніпуляцій громадською думкою. Подаючи певну інформацію під потрібним ракурсом або ж, навпаки, блокуючи її широке поширення, поступово формують суспільну думку. ЗМІ здатні змінювати наше сприйняття дійсності, створювати і продукувати нові стереотипи, міфи і моделі поведінки.
    ЗМІ українці технології Україна журналіст
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