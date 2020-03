Трамп назвав The New York Times «ганьбою журналістики»

Глава Білого дому вважає The New York Times «дохлою газетою»

Президент США Дональд Трамп критично висловився на адресу авторитетної американської газети The New York Times.

Відповідну публікацію Трамп розмістив в своєму Twitter.

«The New York Times - це ганьба журналістики. Вони були дохлою газетою, коли я тільки прийшов у політику, вони так і залишаться дохлими, коли я піду, тобто через п'ять років. Фейкові новини - це ворог народу», - написав Трамп.

The New York Times is an embarrassment to journalism. They were a dead paper before I went into politics, and they will be a dead paper after I leave, which will be in 5 years. Fake News is the Enemy of the people!