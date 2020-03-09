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    У світі

    Трамп назвав The New York Times «ганьбою журналістики»

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    Дональд Трамп не вперше звинувачує The New York Times у поширенні&nbsp;fake news - Трамп назвав The New York Times «ганьбою журналістики»
    Дональд Трамп не вперше звинувачує The New York Times у поширенні fake news

    Глава Білого дому вважає The New York Times «дохлою газетою»

    Президент США Дональд Трамп критично висловився на адресу авторитетної американської газети The New York Times.

    Відповідну публікацію Трамп розмістив в своєму Twitter.

    «The New York Times - це ганьба журналістики. Вони були дохлою газетою, коли я тільки прийшов у політику, вони так і залишаться дохлими, коли я піду, тобто через п'ять років. Фейкові новини - це ворог народу», - написав Трамп.

    Як відомо, передвиборчий штаб президента Сполучених Штатів Дональда Трампа подав позов до суду проти американського видання The New York Times, звинувачуючи журналістів у поширенні неправдивої інформації.

    Дональд Трамп не раз звинувачує ЗМІ у поширенні брехливої інформації. У своїх дописах у соціальній мережі Twitter американський президент, якщо згадує ЗМІ, нерідко вживає вираз fake news media, що в перекладі означає «медіа, що поширюють фейкові новини».

    ЗМІ США Дональд Трамп політика президент журналіст
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