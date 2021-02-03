Санкції проти «112 Україна», NewsOne і Zik: канали заявили про «політичну розправу»

Телеканали «112 Україна», NewsOne і Zik входять у медіахолдинг «Новини»

Телеканали заявили про «намір боротися за своє право мовити для українців і бути в ефірі»

Медіахолдинг «Новини» («112 Україна», NewsOne і Zik) випустив заяву через запровадження санкцій та блокування своїх телеканалів.

Про це повідомляється на сайті «112 Україна».

«Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення щодо закриття трьох телеканалів. Ми розцінюємо це рішення РНБО та президента Зеленського як політичну розправу над невгодними ЗМІ», – йдеться у заяві.

Телеканали заявили про «намір боротися за своє право мовити для українців і бути в ефірі».

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні вже почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik.

Санкції проти Козака та записаних на нього телеканалів запроваджені на п’ять років.