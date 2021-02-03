Радник Єрмака: санкції проти каналів Медведчука – боротьба з чужорідною пропагандою

Телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, які пов'язують з Віктором Медведчуком, потрапили під санкції

«Санкції щодо телеканалів пана Медведчука – це зовсім не про медіа і не про свободу слова», заявив радник керівника Офісу президента

В Офісі президента України стверджують, що введені санкції проти нардепа Тараса Козака і трьох каналів підконтрольних Віктору Медведчуку не є зазіханням на свободу слова, а є виключно боротьбою із «чужорідної пропагандою».

Про це в коментарі УП заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Дані телеканали досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, відверто вже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками.

Тим більше є досить вагомі докази щодо дивних шляхів фінансування даної пропаганди. І додатково – є надзвичайно каламутна історія з переходу власності на компанії, за якими закріплені відповідні ліцензії.

Зрозуміло, санкції щодо телеканалів пана Медведчука – це зовсім не про медіа і не про свободу слова. Це тільки про ефективну протидію фейкам і чужорідній пропаганді.

Це про те, що не робилося протягом усіх минулих років, коли даний медійний пузир тільки розростався. Коли при мовчазному потуранні, а іноді і за активного сприяння минулих влад, коли цей пропагандистський пул сформувався, зміцнів і став активно «вбивати» наші цінності», – сказав Подоляк.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Санкції проти Козака та записаних на нього телеканалів запроваджені на п’ять років.

За інформацією ЗМІ, спікер парламенту Дмитро Разумков єдиний із присутніх на засіданні РНБО утримався під час голосування за санкції.

У вівторок ввечері, 2 лютого, в Україні вже почали блокувати ефір трьох телеканалів – Newsone, «112 Україна» та Zik.

Канали «112 Україна», NewsOne і Zik натомість заявили про «політичну розправу».