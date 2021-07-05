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    Іноземець хотів вивезти з України комплектуючі до зброї

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    Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля Volkswagen і не дарма&nbsp; - Іноземець хотів вивезти з України комплектуючі до зброї

    Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля Volkswagen і не дарма 

    Фото: ДПСУ

    Власник «товару» повідомив, що придбав його в Україні, тому що захоплюється історичною реконструкцією

    Громадянин Латвії намагався незаконно вивезти з України комплектуючі до бойової зброї, військове екіпірування та амуніцію. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    Зазначено, що приховані від контролю предмети військового призначення виявили сьогодні в пункті пропуску Грушів прикордонники Львівського загону та співробітники митниці.

    «Оглядова група провела поглиблену перевірку автомобіля Volkswagen, яким виїжджав з України до Польщі громадянин Латвії. У багажному відділенні транспортного засобу і серед речей водія прикордонно-митна оглядова група виявила майже шість з половиною сотень предметів військового призначення», -– йдеться в повідомленні.

    Власник специфічного «товару» повідомив, що придбав його в Україні, тому що захоплюється історичною реконструкцією.

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    Іноземець хотів вивезти з України комплектуючі до зброї
    Іноземець хотів вивезти з України комплектуючі до зброї
    Іноземець хотів вивезти з України комплектуючі до зброї
    Іноземець хотів вивезти з України комплектуючі до зброї

    У Нацполіцію прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України). Латвієць покинув пункт пропуску в супроводі поліцейських.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба зброя Латвія
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    Іноземець хотів вивезти з України комплектуючі до зброї