ЗМІ з'ясували, як уряд Британії допоміг Пригожину обійти санкції

Викриття про групу «Вагнера» та Пригожина були оприлюднені Bellingcat у 2020 році

Міністерство фінансів Великої Британії у 2021 році видало спеціальні ліцензії, які дозволили олігарху подати в суд на журналіста

У 2021 році міністерство фінансів Великої Британії, яке очолював Ріші Сунак, дозволило фінансисту ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину, відомому як «кухар Путіна», обійти санкції, щоб подати до суду на британського журналіста Еліота Гіґґінса. Про це пише OpenDemocracy.

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Видання зазначає, що санкції, запроваджені у Великій Британії та Європі у 2020 році, повинні були перешкодити будь-кому вести бізнес із Пригожиним. У 2018 році він також потрапив під санкції у США.

Але велика кількість зламаних електронних листів показує, що міністерство фінансів Великої Британії у 2021 році видало спеціальні ліцензії, які дозволили олігарху обійти санкції і розпочати агресивну юридичну кампанію проти журналіста в лондонських судах.

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Сумнозвісний позов про наклеп проти Гіґґінса з’явився після викриттів видання Bellingcat про тіньові операції групи «Вагнера» і був частиною стратегії Пригожина, спрямованої на підрив санкцій проти нього.

Справа розвалилася в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Але ключові деталі того, як підсанкційному російському олігарху вдалося здійснити юридичну атаку, досі залишалися таємницею.

Розслідування OpenDemocracy з'ясувало:

Уряд надав британській юридичній фірмі ліцензію на роботу над справою і схвалив основні кроки на цьому шляху;

Санкції не дозволили Пригожину приїхати до Лондона, але уряд Великої Британії дав дозвіл його британським юристам прилетіти бізнес-класом до Санкт-Петербурга, щоб вони могли зустрітися віч-на-віч і завершити юридичну проти Гіґґінса;

Пригожин заплатив своїм лондонським адвокатам безпосередньо банківським переказом з Росії, що змусило британський банк спочатку утримати кошти через санкції;

Лондонська справа була ключовим елементом його стратегії, спрямованої на те, щоб зірвати санкції проти нього.

Величезне сховище зламаних електронних листів і документів однієї з найбільших російських юридичних фірм стало доступним для openDemocracy і The Intercept.

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«Це свідчить про неймовірну легкість, з якою один з найвідоміших у світі розпалювачів війни зміг використати правову систему Великої Британії для досягнення своїх цілей, навіть перебуваючи під санкціями», – пише видання.

Витік документів свідчить про те, як легко адвокати Пригожина отримували численні ліцензії на ведення справи, регулярно листуючись з урядовцями в особистій переписці.

Нагадаємо, викриття про групу «Вагнера» та Пригожина були оприлюднені Bellingcat у 2020 році, що призвело до справи про наклеп проти Гіґґінса.

Схвалення уряду на співпрацю з олігархом отримала лондонська фірма Discreet Law на чолі з Роджером Герсоном, який спеціалізується на представництві інтересів заможних іноземних клієнтів.

Фірма працювала з російськими юристами Пригожина, Capital Legal Services (CLS), над розробкою детального юридичного плану.

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OpenDemocracy відзначає, що Гіґґінс був обраний мішенню індивідуально, а не в рамках судової справи проти Bellingcat. Це означало, що замість того, щоб стверджувати, що розслідування Bellingcat щодо «Вагнера» були наклепницькими, адвокати покладалися на твіти, які Гіґґінс створював для просування розслідувань у соціальних мережах.

Такий підхід дозволив Пригожину розпочати юридичну атаку у Великій Британії, де живе Гіґґінс, і де закони про наклеп є більш суворими для журналістів, а не в Нідерландах, де знаходиться штаб-квартира Bellingcat.

Справа розвалилася, коли адвокати Discreet відмовилися від своїх послуг у березні минулого року, через місяць після вторгнення Росії в Україну, і була остаточно закрита в травні. Гіґґінс був змушений понести витрати в розмірі 70 тис. фунтів стерлінгів.

Електронні листи і документи, з якими ознайомилося видання OpenDemocracy, були викриті в результаті серії хакерських атак на понад 50 російських компаній та державних установ, проведених після вторгнення Росії в Україну. Видання додає, що не знає особи хакерів, але оригінальність інформації не була оскаржена чи спростована тими, кого вона торкалася.